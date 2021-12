Serie A Femminile - Il Napoli cade al Piccolo di Cercola: l'Empoli passa con Bragonzi

Torna la Serie A Femminile e il Napoli del tandem Domenichetti-Castorina attende l’Empoli allo Stadio Piccolo di Cercola. La formazione partenopea, dopo la rivoluzione in panchina, è costretta a far punti contro le toscane, decise a raccogliere il bottino pieno nello spareggio salvezza. I novanta minuti, tuttavia, si chiudono con la vittoria della brigata ospite che scavalca il Pomigliano, si porta a +4 dalle azzurre e condanna le stesse alla settima sconfitta in dieci turni disputati.

Passano pochi minuti sul cronometro del direttore di gara e la compagine di Ulderici si porta in vantaggio. Giocata di Cinotti che serve Bragonzi: l’attaccante è pronta a saltare Di Marino e freddare Aguirre. La compagine locale non riesce a reagire e le occasioni sono davvero pochissime. Soltanto nelle battute conclusive della prima frazione, un contropiede utile è sprecato e apre la ripartenza all’Empoli che si divora il raddoppio. Il secondo tempo si apre con un approccio diverso per il Napoli che crea con Goldoni, tra le più ispirate. I tentativi, da calcio piazzato e con un fraseggio, non trovano la giusta efficacia. È una partita equilibrata che non vede altri stravolgimenti nelle aree di rigore, succede poco o nulla nel corso del match e basta l’episodio al 9’ per decidere i novanta minuti. Le toscane espugnano il Piccolo di Cercola, mentre la cura di Domenichetti e Castorina non porta ancora effetti alle azzurre.

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Aguirre, Erzen, Garnier, Di Marino (91' Awona), Abrahamsson; Imprezzabile (65' Colombo), Goldoni, Sara Tui, Toniolo (dal 45' Severini); Popadinova, Porcarelli (65' Acuti). A disposizione: Chiavaro, Blanco, Corrado, Kuenrath, Capitanelli. Allenatore: Domenichetti-Castorina

Empoli (4-2-3-1): Capelletti; De Rita, Brscic (56' Binazzi), Knol, Mella; Prugna, Bellucci; Oliviero, Cinotti, Nocchi (61' Dompig); Bragonzi (85' Monterubbiano). A disposizione: Ciccioli, Nichele, Tamborini, Morreale, Nicolini, Sacchi. Allenatore: Ulderici

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino

Marcatrici: 9' Bragonzi (E)

Ammonite: Sara Tui (N), Bragonzi, Oliviero, Capelletti (E)