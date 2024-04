Il Napoli Femminile riprende il Como, 1-1 a Cercola: la cronaca e il tabellino

Il Napoli Femminile risponde al Pomigliano e contro il Como ottiene il secondo pareggio consecutivo, il sesto in campionato. La brigata di Biagio Seno mantiene il vantaggio di quattro punti sulla formazione granata (protagonista di un 2-2 sul campo della Sampdoria) a tre giornate dalla fine della stagione regolare.

Le due squadre si studiano in avvio di partita, il ritmo è basso e per la prima conclusione bisogna attendere il 13’ con il tentativo di Pastrenge. Le azzurre si portano in attacco con un colpo di testa di del Estal, il risultato però resta inchiodato. A metà frazione Banusic prova a superare la difesa avversaria, ma le ospiti replicano con un traversone insidioso di Monnecchi al 28’. Passata la mezz’ora di gioco squillo della numero 27 sull’asse con Kajan, il tiro termina alto. Al 40’ Banusic triangola con del Estal e segna con il mancino, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Allo scadere del primo tempo, il Como sblocca la gara: Martinovic, subentrata da pochi secondi, raccoglie il passaggio di Skorvankova e batte Bacic con il destro.

La ripresa si apre con una giocata imprecisa di Corelli dalla distanza, al 61’ invece Cox di testa impegna il portiere partenopeo. Al 65’ Gallazzi cerca di impensierire Gilardi da lontano, la mira è da rivedere e l’estremo difensore riparte con un rinvio dal fondo. Al 74’ la traversa nega la gioia a Vaitukaityte che tenta di sorprendere Bacic direttamente da corner. Cinque minuti dopo il Napoli aggancia il pari: del Estal mette al centro per Banusic che si coordina e con il sinistro insacca. Allo stadio Piccolo non ci sono altre emozioni, il match termina con il punteggio di 1-1.

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Bacic; Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Giai (50 Chmielinski), Gallazzi, Kajzba (77’ Gianfico); Corelli (64’ Giacobbo), del Estal, Banusic. A disp.: Beretta, Bertucci, Di Bari, Mauri, Togawa, Veritti. All.: Seno

Como (4-2-3-1): Gilardi; Schaathun Bergersen, Rizzon, Cox, Zanoli; Pastrenge (66’ Picchi), Hilaj; Monnecchi (45’ Martinovic), Skorvankova (90’ Lundorf), Kajan (66’ Vaitukaityte); Sevenus (90’ Lipman). A disp.: Ruma, Bianchi, Karlernas, Regazzoli. All.: Maccoppi

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari

Reti: 45’ Martinovic (C), 79’ Banusic (N)

Ammonizioni: Chmielinski, Gianfico (N), Zanoli, Hilaj, Martinovic (C)