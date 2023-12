Il Napoli Femminile conquista il primo punto: il match con il Como termina 0-0

Il Napoli Femminile conquista il primo punto in campionato. Dopo nove sconfitte consecutive al ritorno in Serie A, la squadra di Biagio Seno raccoglie metà bottino: la sfida con il Como, valida per la decima giornata, termina 0-0 allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

La prima conclusione verso lo specchio è di del Estal al 9', Korenciova neutralizza senza problemi. Passano cinque minuti e Monnecchi replica per le ospiti, Bacic non si fa sorprendere dal destro centrale dell'avversaria. Al 24' Chmielinski ci prova direttamente da calcio piazzato, il tiro si spegne sul fondo. Poco dopo la mezz'ora di gioco le lariane prendono coraggio e si affacciano due volte con pericolosità in zona Bacic. Al 32' Rizzo insacca da distanza ravvicinata, il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Due minuti più tardi Sevenius fa correre un brivido alle azzurre con il sinistro dall'interno dell'area. Il Como insiste con Monnecchi al 37', il primo tempo però si chiude con un tentativo di Chmielinski controllato dal portiere.

Qualche emozione anche nel corso della ripresa, le due formazioni vanno a caccia del gol del vantaggio. La gara, tuttavia, resta equilibrata e neanche il tentativo di Monnecchi al 69' riesce a stappare la sfida: la giocata della numero 27 termina sulla traversa. Al 75' legno altresì per il Napoli con Lazaro dai venticinque metri, il destro si stampa sul palo. L'ultima fiammata della sfida è di Di Luzio, la sua iniziativa finisce di un soffio distante dal bersaglio. Si chiude 0-0 il confronto a Cercola tra Napoli e Como.