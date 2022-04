Serie A Femminile - Il Milan annienta il Pomigliano: 6-2 rossonero, le granata vanno ko

Una domenica da dimenticare, un passo falso che dovrà essere riscattato nel prossimo turno per blindare la permanenza nella categoria. Il Pomigliano di Manuela Tesse, nella sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A Femminile, cade sul rettangolo verde del Milan di Maurizio Ganz.

Brutta scoppola per le partenopee che vanno sotto nel punteggio già al 6'. Giocata personale di Thomas sulla destra, passaggio perfetto per Bergamaschi che fissa il vantaggio col tap-in. La reazione delle ospiti è immediata con un tiro di Ippolito che trova la risposta di Giuliani. Al quarto d'ora le rossonere raddoppiano. Traversone dalla sinistra di Tucceri Cimini, colpo di testa di Piemonte e sfera nel sacco. A metà frazione, le padrone di casa sfiorano il tris: la difesa napoletana si oppone sulla linea al colpo di testa di Thomas. Poco dopo, Piemonte non riesce a segnare di testa. Al 28', sugli sviluppi di un corner, Adami svetta e cala il tris. Più tardi della mezz'ora, Bergamaschi conquista la sfera e col pallonetto timbra il poker. Soltanto al 39' il Pomigliano prova a rientrare in partita con la rete di Dellaperuta, ma nel finale di frazione Piemonte raccoglie dal limite e sigla la manita. La ripresa si apre con una grande parata di Cetinja sull'incornata di Thomas, servita da Thrige. Al 56' ancora l'estremo difensore di Tesse si oppone su Piemonte. Al 61' le granata riducono il gap con la firma di Moraca sul match, ma il sesto gol del Milan arriva con la subentrata Stapelfeldt che sfrutta il suggerimento di Thomas e definisce il risultato. È 6-2 meneghino al triplice fischio.

Il tabellino

Milan Femminile (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Guagni (58' Longo), Adami (88' Miotto), Boureille, Tucceri (46' Thrige); Bergamaschi (88' Selomhodzic), Thomas; Piemonte (76' Stapelfeldt). A disposizione: Babb, Premoli. Allenatore: Ganz

Pomigliano Femminile (4-3-3): Cetinja; Cox, Fusini, Apicella, Varriale; Ferrario, Vaitukaityte (46' Moraca), Tudisco; Ippolito (87' Capparelli), Banusic (80' Mastrantonio), Dellaperuta. A disposizione: Ejangue, Fierro, Landa, Massa, Puglisi. Allenatrice: Tesse

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Marcatrici: 6' e 33' Bergamaschi (M), 15' e 43' Piemonte (M), 28' Adami (M); 39' Dellaperuta (P) 61' Moraca (P), 78' Stapelfeldt (M)