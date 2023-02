Serie A Femminile - Al Milan basta Piemonte: Pomigliano ko in trasferta

Sconfitta di misura e terzo ko nelle ultime cinque disputate per il Pomigliano. La trasferta sul campo del Milan si chiude con un risultato negativo: vittoria del team rossonero per 1-0 con lo spunto di Piemonte nel corso della seconda frazione di gioco. La cronaca si apre con un guizzo di Grimshaw, servita da Guagni. La centrocampista calcia a botta sicura, Cetinja si oppone con l’aiuto del palo e salva sulla linea. Al 13’ colpo di testa di Piemonte sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cetinja blocca. Anche al quarto d’ora, il portiere campano è costretto agli straordinari su un cross di Bergamaschi. Al 26’ tiro al volo di Vigilucci, l’impatto non è dei migliori. Le padrone di casa premono sull’acceleratore: traversone di Arnadottir al 32’, Bergamaschi anticipa le avversarie ma manda alto. Al 33’, nell’ultimo sussulto del primo tempo, Cetinja evita guai al suo undici su un tentativo velenoso di Grimshaw. La prima opportunità per le ospiti si registra ad inizio ripresa, la retroguardia locale sventa la minaccia in extremis. Al 58’ il guardiano granata neutralizza la giocata di Guagni, poi clamoroso al 61’ con Fusini che sorprende Giuliani: la sfera resta sulla linea e non entra. Tra il 62’ e il 68’ due opportunità per il Milan: stacco pericoloso di Thomas e bolide dalla distanza di Dubcova. Al 69’ si sblocca il match: Piemonte, sugli sviluppi di un corner, è lesta ad insaccare. Al 79’ incredibile chance non sfruttata da Martinez su una doppia disattenzione della difesa. All’82’ Giuliani nega la gioia ad Amorim Dias, l’ultimo lampo della partita è ancora per le ragazze di Sanchez: tuttavia, la rete non arriva. Al triplice fischio è 1-0 per le rossonere.

Il tabellino

Milan: Giuliani, Arnadottir, Nouwen, Fusetti, Bergamaschi, Adami, Grimshaw (52’ Dubcova), Vigilucci (80’ Mesjasz), Piemonte, Thomas, Guagni (70’ Andersen). A disposizione: Fedele, Babb, Dubcova, Soffia, Dubcova, Carage, Donolato. Allenatore: Maurizio Ganz

Pomigliano: Cetinja, Fusini, Passeri, Gallazzi (72’ Corelli), Sena Das Neves (63’ Amorim Dias), Rizza, Martinez, Di Giammarino, Golob, Ferrario, Battelani (70’ Novellino). A disposizione: Fierro, Apicella, Rabot, Sangarè, Caiazzo. Allenatore: Gerardo Alfano

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo

Marcatrici: 69’ Piemonte (M)