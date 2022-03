Serie A Femminile - Il Napoli aggancia il Milan al Vismara: Toniolo riprende Thomas

Il Napoli contro il Milan. Non solo nel big match del calcio maschile. Dopo la vittoria degli azzurri Primavera sui rossoneri e l'attesa della grande sfida del Maradona, al Centro Sportivo Vismara va in scena il confronto tra le due formazioni del campionato di Serie A Femminile. Le ragazze di Maurizio Ganz, nella bagarre dell'alta classifica, affrontano le partenopee di Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.

Partenza arrembante per le padrone di casa che vengono subito premiate. Su un suggerimento dalle retrovie, Thomas si presenta davanti a Baldi e insacca con un diagonale sul palo lontano. Al 9' conclusione di Grimshaw dalla distanza, la traiettoria è imprecisa. La compagine meneghina amministra il minimo vantaggio, la brigata campana non riesce a rispondere in zona avanzata. Al 18' Fusetti, da distanza ravvicinata, non trova il varco vincente per il raddoppio. Al 38' punizione di Tucceri, colpo di testa di Thomas e sfera bloccata da Baldi. Al 41' acrobazia mancata di Jaimes sulla prima vera occasione creata dalle ospiti, al 45' destro alto di Bergamaschi. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni, al duplice fischio si va a riposo sul punteggio di 1-0 in favore delle locali.

Ad avvio ripresa grande chance per il Milan. Adami pesca Longo nell'area avversaria, l'attaccante apre il piatto e alza troppo la mira: pallone alto sopra la traversa. Il Napoli riparte e mette in apprensione la retroguardia di Ganz con un tiro-cross di Erzen che si perde sul fondo. Al 59' Longo fa tutto da sola, salta Awona e calcia a giro sul secondo palo: Baldi vola e devia. Trascorrono dieci giri di lancette e Baldi, in due tempi, disinnesca una punizione di Tucceri. Al 72' conclusione di Jaimes su assistenza dalle retrovie, l'iniziativa si spegne fuori. Al 75' le azzurre sfiorano il pareggio con Erzen, il tiro genera brividi a Giuliani e compagne. Tre minuti dopo Jane fa partire Bergamaschi che si divora il raddoppio davanti a Baldi. All'86' il Napoli trova il pareggio con una punizione magistrale di Toniolo. Nel finale, le azzurre accarezzano l'idea del colpo grosso ma il tentativo di Pinna è arpionato da Giuliani. Al triplice fischio è 1-1 al Vismara.

Il tabellino

Milan (3-4-2-1): Giuliani; Thrige Andersen, Agard, Fusetti; Arandottir, Grimshaw, Adami (58' Jane), Tucceri; Thomas, Bergamaschi; Longo (70' Stapelfeldt). A disposizione: Cazzioli, Miotto, Babb, Zanini, Cortesi, Crotti, Codina. Allenatore: Ganz

Napoli (3-5-2): Baldi; Corrado, Golob, Awona; Erzen, Colombo (68' Errico), Sara Tui, Mauri (79' Toniolo), Abrahamsson (68' Acuti); Pinna, Jaimes. A disposizione: Aguirre, Di Marino, Garnier, Berti, Gallo, Botta. Allenatrice: Domenichetti

Arbitro: Burlando di Genova

Marcatrici: 2' Thomas (M), 86' Toniolo (N)

Ammonite: Corrado, Awona (N)