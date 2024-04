Il Napoli Femminile recupera due volte, ma non basta: il Milan vince allo scadere

Il Napoli Femminile inciampa in trasferta, il Milan vince al fotofinish. Dopo due risultati utili di fila, si ferma la striscia positiva per la squadra di Biagio Seno: ko da mandare subito in archivio perché tra una settimana si torna in campo per il derby contro il Pomigliano (sconfitto anche dal Como).

Subito pericolosa la squadra rossonera con una girata di Nadim dal limite dell’area, Beretta blocca senza difficoltà. Le azzurre rispondono al 3’ con del Estal che raccoglie un lancio di Bertucci ma la sua conclusione dal limite è da dimenticare. Passano circa dieci minuti e Banusic ci prova con il destro, la sfera termina a centimetri dalla porta difesa da Babb. Al 24’ Chmielinski si incarica della battuta di una punizione e Giai calcia da buona posizione, Guagni è decisiva con una deviazione. Al 25’ il palo nega la gioia a Pettenuzzo, brava a colpire di testa su cross di Banusic dalla bandierina. Al 34’ il Milan si riporta in attacco con un sinistro di Vigilucci che finisce non lontano dal bersaglio. Al 42’ sussulto della formazione locale con Ijeh dalla distanza, il portiere controlla. In pieno recupero Mascarello, con un’incornata vincente su cross di Nadim, sblocca il risultato.

La ripresa si apre con un’occasione per le rossonere. Traversone dalla sinistra di Dubcova, Vigilucci controlla all’altezza del dischetto ma trova l’intervento di Kobayashi. Il Napoli cerca di muovere qualcosa dal punto di vista tattico e al 62’ aggancia il pari. Giocata sulla corsia sinistra di Lazaro, appena entrata in campo: suggerimento sul primo palo dove del Estal prende il tempo a Piga e batte Babb. Le partenopee non hanno il tempo per festeggiare perché il Milan si riporta in vantaggio con Bergamaschi che non perdona dall’interno dell’area. Al 66’ l’undici di casa sfiora pure il tris con Dompig che chiama in causa Beretta. Al 72’, con una traiettoria dalla trequarti, Rubio insacca ma l’arbitro annulla per fallo di Staskova sul portiere. Le azzurre restano aggrappate al match e, dopo un’occasione di Banusic, ritrovano il pari grazie all’autorete di Piga. La beffa arriva nel recupero con il tap-in di Dubcova che vale il 3-2 finale.

Il tabellino

Milan (4-3-3): Babb; Bergamaschi, Swaby, Piga, Guagni (67’ Rubio); Mascarello (46’ Dubcova), Vigilucci, Cernoia; Nadim (46’ Laurent), Dompig (90’ Marinelli), Ijeh (67’ Staskova). A disp.: Guliani, Fusetti, Soffia, Copetti. All.: Corti

Napoli (4-3-3): Beretta; Bertucci (76’ Di Bari), Di Marino, Pettenuzzo, Kobayashi; Giai (76’ Kajzba), Gallazzi, Giacobbo (61’ Lazaro); Chmielinski, del Estal, Banusic (90’ Mauri). A disp.: Veritti, Fabiano, Togawa, Pellinghelli, Bacic. All. Seno

Arbitro: Totaro di Lecce

Reti: 46’ pt Mascarello (M), 62’ Del Estal (N), 64’ Bergamaschi (M), 87’ aut. Piga (N), 92’ Dubcova (M)

Ammonizioni: Mascarello (M)