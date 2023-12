Troppa Juventus per il Pomigliano: 4-0 per le bianconere, Pantere sconfitte

Si ferma a due la striscia di risultati utili consecutivi del Pomigliano. La squadra di Alessandro Caruso esce sconfitta dal confronto con la Juventus, protagonista di quattro gol allo stadio Vittorio Pozzo di Biella: la truppa di Joe Montemurro aggancia momentaneamente la capolista Roma.

La cronaca si apre con una conclusione in avvio di Caruso, il suo destro finisce tra i guantoni di Gavillet al 3'. Passano sette giri di lancette e le bianconere costruiscono una nuova occasione ancora con Caruso, il suo tentativo termina distante dallo specchio. Al 13' nuova fiammata per le padrone di casa, questa volta è Palis a calciare da fuori area: Gavillet c'è. L'estremo difensore granata è chiamato in causa anche al 20' sul colpo di testa di Thomas sul traversone di Boattin. Al 24' Caruso ci prova direttamente da calcio piazzato, la traiettoria finisce di poco a lato. Trascorrono due minuti e le Pantere devono opporsi alla girata di Beerensteyn, innescata da Cantore. L'assedio della Juventus si concretizza alla mezz'ora con Gunnarsdottir che si fa trovare pronta e di testa finalizza il passaggio di Thomas. La formazione locale va alla ricerca del raddoppio, soltanto nel finale di primo tempo il Pomigliano si fa vedere in avanti con Ippolito.

Il dominio della compagine piemontese prosegue anche nella ripresa. Al 49' Cantore esplode il mancino e Gavillet deve respingere, la calciatrice classe '99 ci riprova con il destro ma non indirizza verso il bersaglio. Al 54' Thomas impegna ancora il portiere campano, poi al 61' si accende Martinez che cerca la giocata personale: la botta della guatemalteca, complice una deviazione, si infrange sul legno. Sul capovolgimento di fronte la Juventus chiude i giochi. Al 66' Beerensteyn riceve da Thomas e con un tiro chirurgico beffa Gavillet. Quattro minuti più tardi ancora a segno l'olandese che raccoglie l'assist di Cantore e fa 3-0. Al 79' iniziativa da rivedere di Boattin, sul fronte opposto invece è la neo entrata Harvey a pungere dalle parti di Aprile. In pieno recupero le bianconere siglano anche il poker con il rigore di Bonansea.

Il tabellino

Juventus (4-2-3-1): Aprile; Lenzini, Salvai (75' Cafferata), Cascarino, Boattin (83' Nilden); Caruso (83' Bellucci), Palis; Gunnarsdottir (83' Garbino); Cantore (75' Bonansea), Thomas, Beerensteyn. A disp.: Peyraud-Magnin, Bellagente, Sembrant, Sliškovi?. All.: Montemurro

Pomigliano (4-3-2-1): Gavillet, Battistini, Apicella, Caiazzo, Fusini (85' Manca); Rabot, Ferrario, Di Giammarino (85' Tengue); Bourgouin (64' Nambi), Ippolito (85' Domi); Martinez (74' Harvey). A disp. James, Corrado, Novellino, Schettino. All.: Caruso

Arbitro: Caldera di Como

Reti: 30' Gunnarsdottir (J), 66' Beerensteyn (J), 70' Beerensteyn (J), 94' Bonansea (J)