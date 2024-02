Napoli Femminile, tonfo contro la Juventus nell'ultima gara della regular season: cronaca e tabellino

La regular season del Napoli Femminile si chiude con una disfatta sul campo della Juventus. La squadra di Biagio Seno, reduce dal successo nel derby di giovedì contro il Pomigliano, va ko allo stadio Pozzo di Biella. L’obiettivo permanenza in Serie A delle partenopee passerà dalla Poule Salvezza.

Subito occasione per Beerensteyn dopo cinque giri di lancette, la sua conclusione trova la risposta di Bacic. Al 9’ la gara si sblocca, sono le bianconere a passare in vantaggio: Garbino crossa, Pellinghelli tocca con la mano e l’arbitro assegna il penalty. Girelli si presenta sul punto di battuta e non sbaglia. Le azzurre non ci stanno e reagiscono: all’11’ Peyraud-Magnin chiude lo specchio della porta a Chmielinski, poi il portiere neutralizza il tiro di del Estal. Al 17’ raddoppio della squadra di casa con Thomas di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La pressione della Juventus prosegue. Al 25’ Bacic deve opporsi a Beerensteyn, tre minuti più tardi blocca il destro di Garbino. L’estremo difensore si esalta anche sull’incornata a botta sicura di Girelli e sulla terza iniziativa di Beerensteyn. Nel recupero del primo tempo Grosso raccoglie una respinta di Bacic e fa 3-0.

Il primo sussulto della seconda frazione porta la firma della canadese, il tentativo dalla distanza non mette in difficoltà la numero 42 del Napoli. Al 56’ girata di testa di Girelli su suggerimento di Lenzini, sfera sul fondo di poco. Passata l’ora di gioco Boattin chiude l’azione con una botta verso il primo palo, traiettoria larga. Le bianconere insistono con un sinistro di Grosso al 71’ e con un tacco al volo di Girelli al 76’, le ragazze di Seno cercano di terminare la gara in attacco ma Peyraud-Magnin salva su del Estal (78’) e su Banusic (80’). Nel recupero Thomas mette il sigillo sulla sfida con il guizzo che vale il poker e Banusic su rigore rende meno pesante il passivo: 4-1 per la Juventus al triplice fischio.

Il tabellino

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini (65’ Gama), Salvai (75’ Cascarino), Calligaris, Boattin; Grosso, Caruso (65’ Palis), Garbino; Beerensteyn (65’ Bonansea), Thomas, Girelli (75’ Bragonzi). A disp.: Aprile, Nystrom, Cantore, Echegini. All.: Montemurro

Napoli (4-4-2): Bacic; Pellinghelli (69’ Di Bari), Pettenuzzo, Di Marino (75’ Veritti), Kobayashi; Bertucci (56’ Banusic), Giai (46’ Giacobbo), Gallazzi, Chmielinski; Lazaro (46’ Corelli), del Estal. A disp.: Beretta, Mauri, Kajzba, Gianfico. All.: Seno

Arbitro: Giorgio Bozzetto di Bergamo

Reti: 9’ rig. Girelli (J), 17’ Thomas (J), 46’ pt Grosso (J), 92’ Thomas (J), 94’ rig. Banusic (N)

Ammonizioni: Peyraud-Magnin (J)