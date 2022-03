Serie A Femminile - Blitz del Pomigliano nella tana dell'Inter: Tudisco regala la vittoria alle granata

L'addio di Domenico Panico dopo il ko interno con la Sampdoria e il ritorno di Manuela Tesse in panchina. Il Pomigliano Femminile è atteso dalla delicata prova in trasferta sul campo dell'Inter. E, nonostante la differenza di punti in classifica, la compagine campana riesce ad imporsi in esterna e conquistare tre punti pesanti in ottica salvezza.

Partita che fatica a decollare, le due squadre si studiano e non creano molto all'avvio. Al 20' le nerazzurre hanno una grande chance per portarsi in vantaggio con il lancio lungo di Csiszar per Ajara Njoya che salta il portiere: la difesa ospite recupera e salva il risultato. Alla mezz'ora ancora padrone di casa pericolose con Landstrom dalla sinistra: il pallone scodellato al centro arriva a Csiszar che non inquadra lo specchio. Le granata rispondono con un tiro da fuori area di Moraca che si spegne sul fondo. Al rientro dagli spogliatoi, il Pomigliano ci prova con una conclusione dalla distanza di Ippolito: la traiettoria è alta. Per l'Inter è ancora pericolosa Ajara Njoya che non trova il bersaglio da buona posizione. Al 59' le campane passano in vantaggio con la rete di Tudisco che calcia da fuori e insacca alle spalle di Durante. La risposta delle locali è immediata con Marinelli, provvidenziale Buhigas nella circostanza. Al 65' è la traversa a negare la gioia a Csiszar. Non succede più nulla, le partenopee amministrano e strappano una vittoria importantissima sul campo delle meneghine.

Il tabellino

Inter: Durante, Sonstevold, Kathellen, Kristjansdottir, Landstrom (87' Merlo), Alborghetti (64' Simonetti); Csiszar (78' Regazzoli), Karchouni, Pandini (64' Bonetti), Polli (46' Marinelli), Njoya Ajara. A disposizione: Cartelli, Santi, Brustia, Vergani. Allenatrice: Rita Guarino

Pomigliano: Buhigas, Tudisco, Ejangue, Apicella, Fusini, Vaitukaityte, Luik, Ferrario, Ippolito (81' Salvatori Rinaldi), Dellaperuta (61' Capparelli), Moraca (70' Banusic). A disposizione: Cetinja, Mastrantonio, Varriale, Puglisi, Realista Ferreira, Landa. Allenatrice: Manuela Tesse

Arbitro: Gioele Iacobellis (sez. Pisa)

Marcatrici: 59' Tudisco (P)

Ammonite: Apicella (P), Ajara Njoya (I)