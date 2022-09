Serie A Femminile - Troppa Inter, Pomigliano demolito: sei reti nerazzurre, terza sconfitta consecutiva per le granata

Un inizio di campionato non semplice. Lo zero alla casella punti, dopo due giornate disputate, e l’obiettivo di rilanciarsi quanto prima. Per il Pomigliano Femminile c’è la trasferta sul campo dell’Inter. Una gara proibitiva sulla carta, ma la squadra di Nicola Romaniello vuole reagire e mettere alle spalle l’avvio in salita.

Allo Stadio Franco Ossola di Varese, sono subito le padrone di casa a creare in fase offensiva. Al 3’ Karchouni attiva Alborghetti che ci prova di testa. L’impatto è buono, la mira meno: il pallone va sul fondo. Al 6’ Karchouni cerca la giocata personale da posizione complicata, Cetinja blocca e non corre particolari rischi. Sul ribaltamento di fronte tenta di scuotersi la compagine campana con Corelli che calcia dal limite, il tiro non è insidioso e Durante interviene tranquillamente. La pressione nerazzurra si fa costante e al quarto d’ora Polli riesce a sbloccare la sfida con un rasoterra che infila Cetinja. Al 22’ l’Inter raddoppia: ci pensa ancora Polli a insaccare, sfruttando un disordine nell’area delle ospiti. Alla mezz’ora il Pomigliano va vicino al bersaglio con un tentativo difficile di Corelli dalla distanza. Al 36’ Merlo si mette in proprio da fuori, la botta ad incrociare è larga. Nel finale di primo tempo, le Pantere si divorano il gol con un rigore sbagliato da Ferrario: Durante intuisce e sventa la minaccia.

Bastano pochi secondi nella ripresa alle meneghine per aumentare la distanza nel parziale. Polli, letteralmente scatenata, riceve da Chawinga e cala il tris con un bolide che buca Cetinja. Al 48’ si rinnova il duello tra Corelli e Durante, questa volta il portiere deve allungarsi e deviare. La svolta per il Pomigliano arriva dalla panchina, con la subentrata Amorim Dias che accorcia su assistenza di Corelli. Al 57’ la conclusione di Karchouni accarezza la traversa, così come quella di Alborghetti dieci di cronometro più tardi. Al 70’ c’è anche il poker delle ragazze di Guarino con un destro preciso di Karchouni. Nella parte conclusiva della gara, Ajara segna due volte in pochi minuti e condanna il Pomigliano a una pesante sconfitta. Terzo ko consecutivo per le granata, prosegue la striscia di risultati negativi.

Il tabellino

Inter: Durante; Sonstevold, (74’ Robustellini) Kristjansdottir, Alborghetti, Merlo; Karchouni (84’ Brustia), Mihashi (74’ Fordos), Santi (46’ Pandini); Ajara, Polli (66’ Marinelli), Chawinga. A disposizione: Piazza, Belli, Van der Gragt, Bonetti. Allenatrice: Rita Guarino

Pomigliano: Cetinja, Fusini, Konat, Passeri, Corelli, Gallazzi (85’ Rabot), Sena, Rizza, Martinez (66’ Di Giammarino), Ferrario, Novellino (52’ Amorim Dias). A disposizione: Fierro, Apicella, Manca, Rocco, Battelani, Miotto. Allenatore: Nicola Romaniello

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia

Marcatrici: 15’ Polli (I), 22’ Polli (I), 46’ Polli (I), 55’ Amorim Dias (P), 70’ Karchouni (I), 83’ Ajara (I), 90' Ajara (I)

Ammonite: Santi, Mihashi (I)

Note: 42’ rigore di Ferrario (P) parato da Durante (I)