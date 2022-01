Serie A Femminile - Il Napoli strappa un punto sul campo dell'Inter: Mauri risponde a Karchouni

Torna il campionato di Serie A Femminile. Al Suning Youth Development Centre va in scena il confronto tra l'Inter di Rita Guarino e il Napoli della coppia Roberto Castorina e Giulia Domenichetti. Le nerazzurre hanno intenzione di alimentare la striscia di risultati utili e avvicinarsi alla zona nobile della classifica. Le partenopee, reduce da tre sconfitte consecutive, sono chiamate a conquistare punti in chiave salvezza.

Quello di Milano è un primo tempo equilibrato. Le padrone di casa passano in vantaggio dopo 25' di gioco alla prima vera opportunità verso la porta di Aguirre. Ad andare in rete è Karchouni che si gira in un fazzoletto e, dal limite dell'area, libera una conclusione vincente. La gioia delle meneghine dura appena undici giri di cronometro: al 36' si materializza il pareggio delle ospiti con una botta di Mauri dalla distanza che si insacca. Gol al debutto per la centrocampista, giunta in Campania all'inizio del nuovo anno solare. La ripresa si inaugura con una buona opportunità per il Napoli. Errore di Durante su pressing di Popadinova, Colombo ci prova ma impatta con l'incrocio dei pali. Al 58' legno anche per l'Inter con la subentrata Polli. A dieci dal termine, Di Marino sfiora il gol dagli sviluppi di un corner: la traiettoria sbatte sul montante, vaga sulla linea e non entra. Nel finale Di Marino salva il risultato con un intervento sulla linea. Buon pareggio delle azzurre sul campo dell'Inter: un punto che porta a quattro la distanza dall'Empoli.

Il tabellino

Inter: Durante; Merlo, Sonstevold, Kathellen, Landstrom; Simonetti, Pandini (58' Csiszàr), Karchouni; Marinelli (58' Polli), Ajara (82' Portales), Bonetti. A disposizione: Gilardi, Brustia, Regazzoli, Pavan, Kristjánsdóttir, Vergani. Allenatrice: Rita Guarino

Napoli Femminile: Aguirre; Erzen (72' Di Marino), Garnier, Golob, Awona; Mauri, Severini; Popadinova, Colombo (57' Acuti), Toniolo (51' Goldoni), Soledad. A disposizione: Baldi, Pinna, Giordano, Corrado, Caputo. Allenatori: Giulia Domenichetti e Roberto Castorina

Arbitro: Marco Ricci della sezione di Firenze

Marcatori: 25' Karchouni (I), 36' Mauri (N)

Ammonite: Mauri, Golob (N)