Serie A Femminile - La Fiorentina torna al successo con un tris. Per il Pomigliano è il terzo ko consecutivo

È un vero e proprio spareggio salvezza quello che va in scena allo Stadio Bozzi. La Fiorentina attende il Pomigliano per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile. Le campane sono in un momento difficile con due sconfitte consecutive rimediate contro Milan e Sassuolo. Analogo discorso per la formazione di casa con tre ko di fila in altrettanti incontri disputati.

Il primo squillo è ad opera dell'undici locale con un destro di Vigilucci dai trenta metri, l'estremo difensore di Domenico Panico risponde presente. Trascorrono pochi minuti e Neto, in contropiede, imbuca per Vigilucci che fallisce a tu per tu con Cetinja. Al 22' le granata si fanno vedere in zona offensiva con un tentativo di Banusic disinnescato dal portiere. La calciatrice ospite insidia Schroffenegger con una conclusione che termina sul fondo. Alla mezz'ora Lundin, su assist di Monnecchi, spara fuori. Sette giri di lancette più tardi è un destro di Catena dal limite a costringere Cetinja alla deviazione in angolo. Nel finale di frazione le viola conquistano un calcio di rigore. Disattenzione del reparto arretrato partenopeo e Catena viene stesa in area. Dal dischetto si presenta Sabatino che non sbaglia. Poco prima dell'intervallo c'è anche il raddoppio con Monnecchi che recupera la sfera e scodella per Lundin puntuale al tap-in.

Il secondo tempo si apre con una giocata sensazionale di Ferrario col tacco, il pallone finisce alto. Stesso esito per Salvatori che ci prova poco dopo l'ora di gioco. Al 70' la Fiorentina cala il tris e la firma è ancora di Sabatino. L'attaccante raccoglie un pallone al limite, controlla col petto e infila alle spalle di Cetinja per il 3-0. Al 75' il gruppo di Patrizia Panico resta in dieci per l'espulsione di Cafferata per doppia ammonizione. Soltanto nelle battute conclusive della gara, il Pomigliano accorcia. A segno Vaitukaityte dagli sviluppi di un calcio di punizione. Poco prima del recupero della ripresa, Salvatori cerca di dare un pizzico di speranza con un colpo di testa: la parabola è distante dallo specchio. Il confronto va in archivio con la vittoria della Fiorentina che mette un freno al periodo negativo. Incappa nel terzo scivolone consecutivo il Pomigliano che compromette la situazione di classifica.

Il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Vigilucci, Tortelli, Vitale, Cafferata; Catena, Neto (81' Kravets), Huchet (75' Braitner); Monnecchi (63' Baldi), Sabatino (82' Piemonte), Lundin. A disposizione: Tasselli, Forcinella, Zazzera, Ceci, Piemonte, Baldi, Kravets, Breitner, Martinovic. Allenatore: Patrizia Panico.

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Tudisco, Luik, Cox, Fusini; Capparelli (46' Ippolito), Ferraria (85' Apicella), Ferrandi (57' Rinaldi) ; Vaitukaityte, Banusic (73' Puglisi), Moraca. A disposizione: Russo, Buhigas, Puglisi, Apicella, Ejangue, Lombardi, Rinaldi, Massa, Ippolito. Allenatore: Domenico Panico.

Arbitro: Pezzopane dell'Aquila.

Marcatrici: 43' 69' Sabatino, 44' Lundin, 86' Vaitukaityte.

Ammonite: Cox (P)

Espulse: Cafferata (F) per doppia ammonizione.