Pomigliano Femminile ko contro la Fiorentina, quarto stop consecutivo per le Pantere

Quarta sconfitta consecutiva per il Pomigliano, allo stadio Curva Fiesole-Viola Park vince la Fiorentina. La squadra di Alessandro Caruso va vicinissima al colpaccio esterno, ma al termine della sfida ad esultare è la compagine viola.

La prima occasione della gara è targata Ippolito, dopo dieci giri di lancette, con una conclusione dal limite che impegna Schroffenegger. Il duello tra le due calciatrici si rinnova al 12’, il portiere risponde al tiro dell’avversaria. Le toscane mettono in difficoltà la retroguardia granata con un colpo di testa alto di Catena su cross di Toniolo al 15’. Poi incornata di Johannsdottir al 21’ su assist di Boquete: nessun rischio per Buhigas. Quest’ultima però non può arrivare sulla giocata in controbalzo di Johannsdottir al 23’. Lo svantaggio non intimidisce il Pomigliano che continua a giocare con la sua identità e, nel finale di primo tempo, aggancia la Fiorentina. Dopo una chance di Harvey sfumata, al 41’ Ferrario raccoglie l’assist di Fusini e pareggia i conti.

La ripresa si apre con una deviazione aerea di Catena, mira da rivedere per la centrocampista. Al 56’, su un cross dalla trequarti, Johannsdottir non impensierisce l’estremo difensore. Le Pantere replicano e al 64’ sprecano un calcio di rigore con Ippolito. La formazione di casa preme sull’acceleratore e, dopo la traversa colpita da Johannsdottir al 74’, si riporta avanti nel punteggio con un tap-in di Janogy. La calciatrice svedese, all’82’, riceve da Hammarlund e con il mancino beffa Buhigas. Dal potenziale gol della rimonta alla sconfitta, il Pomigliano deve arrendersi al triplice fischio: la Fiorentina si impone nelle battute conclusive dell’incontro e si riporta, in attesa dell’impegno della Juventus contro il Sassuolo, al secondo posto.