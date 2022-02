Serie A Femminile - Napoli di cuore e di grinta: superata la Fiorentina in trasferta, Sara Tui e Jaimes in gol

Quattordicesimo turno del campionato di Serie A Femminile. Il Napoli del duo Roberto Castorina-Giulia Domenichetti affronta la Fiorentina di Patrizia Panico in trasferta. Confronto valido per la zona salvezza, le due formazioni - divise da sei lunghezze in classifica - hanno intenzione di raccogliere il bottino pieno. L’obiettivo permanenza nella categoria è alla portata, le viola sono in una situazione apparentemente più tranquilla rispetto alle campane: le prime sono reduci dal pareggio di spessore ottenuto contro la capolista Juventus, le seconde sono provenienti dalla sconfitta interna di misura contro la Roma.

Avvio contraddistinto per le fasi di studio tra le due compagini. Al 4’ ci prova Mascarello che non crea problemi a Baldi. L’estremo difensore azzurro è sicuro nell’intervento anche su Boquete al 6’. Il tentativo d’apertura del Napoli è una conclusione di Toniolo che trova presente Tasselli. Al 23’ Giacinti colpi esce di testa, ma la traiettoria è alta. Al 29’, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Boquete, il pallone arriva a Mascarello che da posizione invitante spara fuori. La calciatrice locale è pericolosa altresì al 31’ con l’incornata parata da Baldi. La frazione iniziale non regala più emozioni, si va a riposo sul punteggio di 0-0.

La ripresa si apre col vantaggio delle azzurre. Al 48’ Sara Tui recupera un pallone e beffa Tasselli con un tiro-cross. Al 53’ la Fiorentina sfiora il pareggio con un calcio di punizione ben eseguito da Mascarello che termina poco distante dal bersaglio grosso. Al 59’ Boquete fraseggia con Cafferata e pesca Huchet: la girata di testa della francese non trova la via del gol. Al 69' Jaimes impatta un calcio piazzato di Severini e firma il raddoppio partenopeo. All'80' le viola provano ad accorciare, il colpo di testa di Lundin termina fuori. La truppa di Castorina-Domenichetti gestisce il doppio vantaggio e, al triplice fischio, si porta a casa tre punti preziosi in chiave salvezza.

Il tabellino

Fiorentina: Tasselli, Tortelli, Kravets, Vigilucci, Cafferata, Neto (75' Catena), Huchet (70' Lundin), Mascarello, Boquete, Giacinti, Sabatino. A disposizione: Schroffenegger, Bartalini, Aronsson, Sunde, Vitale, Breitner, Baldi, Monnecchi. Allenatrice: Panico

Napoli: Baldi, Corrado, Garnier, Golob (75' Colombo), Awona, Severini, Errico, Mauri, Sara Tui (86' Berti), Jaimes, Toniolo (65’ Acuti). A disposizione: Aguirre, Chiavaro, Di Marino, Gallo, Penna, Goldoni. Allenatrice: Domenichetti

Arbitro: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido - Veronica Vettorel di Latina

Marcatrici: 48’ Sara Tui (N), 69' Jaimes (N)

Ammonite: Garnier, Toniolo (N)