Serie A Femminile - Napoli sconfitto sul campo della Fiorentina. Viola in gol con due rigori nel finale

Una nuova beffa nel finale di partita. Come accaduto contro il Milan a Cercola, il Napoli deve arrendersi anche alla Fiorentina: per il gruppo di Biagio Seno arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato, Kajan e Boquete decidono con due calci di rigore nelle battute conclusive.

Il primo tentativo della partita è per la squadra viola con Mijatovic che allarga per Hammarlund, quest’ultima ci prova con il destro ma trova una deviazione che fa terminare il pallone in angolo. Le azzurre cercano di sviluppare il proprio gioco, al 4’ del Estal colpisce di testa su un traversone dalla destra ma non inquadra. Risponde l’undici di casa con Erzen che pennella per Boquete, l’incornata è larga rispetto al bersaglio difeso da Beretta. L’estremo difensore partenopeo è provvidenziale al 20’ sulla conclusione di Mijatovic, poi è Boquete a rendersi pericolosa. Passano due minuti e, sul capovolgimento di fronte, il Napoli tenta di insidiare la Fiorentina con un calcio piazzato che Gallazzi non riesce a concretizzare. Poco prima della mezz’ora, Severini si mette in evidenza con un tiro dalla distanza, la difesa si oppone. Tanta imprecisione al tramonto della frazione iniziale, le ultime iniziative sono di Boquete e di Lazaro, il risultato però non cambia.

La ripresa si apre con un guizzo di Severini, la sfera sfila di poco a lato. L’undici di mister Seno fa densità e riparte, al 54’ il filtrante di Lazaro per del Estal non è dei migliori e viene sprecata una potenziale chance. Dopo quattro giri di lancette, Di Bari scodella e Giacobbo cerca la porta da posizione complicata, Baldi non si lascia sorprendere e neutralizza la minaccia. Al 64’ una punizione di Banusic termina di poco sul fondo, al 75’ Cinotti - entrata in campo al posto di Breitner - impegna Beretta con una traiettoria centrale. Al 78’ Boquete va a caccia del gol da palla inattiva, la parabola si spegne alta sopra la traversa. Nelle fasi finali dell’incontro, l’arbitro Cherchi di Carbonia punisce Pettenuzzo per un intervento in area: dal dischetto si presenta Kajan che, con freddezza, trasforma. Il Napoli va in tilt e la Fiorentina ne approfitta. All’86’ le viola chiudono i giochi, Boquete firma il raddoppio con un secondo penalty.

Il tabellino

Fiorentina (4-3-3): Baldi; Faerge, Tortelli, Georgieva, Erzen; Catena (79’ Toniolo), Severini (79’ Parisi), Breitner (70’ Cinotti); Mijatovic (60’ Kajan), Boquete, Hammarlund (60’ Lundin). A disp.: Schroffenegger, Agard, Spinelli, Zanoli. All.: De La Fuente

Napoli (4-4-2): Beretta; Pettenuzzo (88’ Bertucci), Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Friedrichs (57’ Giacobbo), Mauri, Gallazzi, Chmielinski (46’ Kajzba), del Estal (57’ Banusic), Lazaro (66’ Corelli). A disp.: Fabiano, Pellinghelli, Veritti. All.: Seno

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Reti: 84’ rig. Kajan (F), 86’ rig. Boquete (F)

Ammonizioni: Georgieva, Breitner (F), Di Bari, Giacobbo, Pettenuzzo (N)