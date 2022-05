Serie A Femminile - È tutto pronto per il derby Napoli-Pomigliano. Abrahamsson: "Destino nelle nostre mani, vogliamo vincere"

Scontro diretto alle porte, la Serie A Femminile si avvicina all'ultima giornata del campionato. Diversi verdetti già stabiliti: la Juventus ha vinto il campionato, la Roma ha raggiunto la qualificazione alla Champions e la coppia Verona-Lazio è retrocessa in Serie B. C'è da determinare la terza squadra che lascerà la competizione e il prossimo turno sarà decisivo. La formazione condannata al declassamento arriverà direttamente dal derby napoletano, la Campania perderà una rappresentante in massima serie. Pomigliano a quota venti punti, Napoli staccato di una lunghezza ma col fattore interno da sfruttare. È tutto prono per il testa a testa che si disputerà domani a Cercola, il fischio d'inizio è fissato alle 14.30. Sono ventuno le calciatrici a disposizione, compresa la giovane Caputo. Mancheranno Baldi, Deppy e Popadinova. Sejde Abrahamsson, terzino azzurro, è emozionata al pari delle sue compagne: "Sarà una bella giornata con tanta gente sugli spalti il cui supporto potrà rivelarsi preziosissimo per noi. Possiamo soltanto vincere, è vero, ma questo vuol dire avere comunque il destino nelle nostre mani. Siamo serene e determinate a voler ripetere le buone prestazioni fornite ultimamente contro Sassuolo ed Empoli".