Attesa per lo scontro diretto nel napoletano, riflettori nazionali sul derby

Torna il derby femminile in Serie A, il Pomigliano e il Napoli si affrontano per l’ottava giornata del campionato. Scontro diretto per le due formazioni che rappresentano la Campania nella massima competizione italiana: l’avvio di stagione è stato molto deludente, la sfida dello stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco è l’occasione per dare una sterzata importante al proprio cammino. I riflettori nazionali dunque sono tutti sul posticipo del prossimo turno, in programma domenica 19 novembre alle ore 18.00.

Pomigliano a caccia di certezze - Cinque sconfitte consecutive, sei compreso l’impegno di Coppa Italia. Il momento delle Pantere è estremamente delicato. Dopo la salvezza ottenuta nello spareggio contro la Lazio lo scorso giugno, la compagine granata non ha iniziato nel migliore dei modi questa nuova annata. Appena una lunghezza conquistata in sette partite disputate, peggior difesa del torneo (20 gol subiti) e nessun punto ottenuto tra le mura amiche. Archiviata la vicenda “ritiro dal campionato”, il Pomigliano ha deciso di affidare la panchina ad Alessandro Caruso che si è presentato con un ko in trasferta contro l’Inter. Ora c’è l’opportunità di riprendere quota nel derby campano.

Napoli chiamato ad invertire il trend - Ritrovata la Serie A, a margine della straordinaria vittoria della categoria cadetta, il Napoli ha incassato sette sconfitte di fila ed è fanalino di coda con zero punti in classifica. Peggior attacco con un solo gol fatto, all’esordio sul campo del Como, le azzurre sono a secco di reti da sei partite consecutive. Numeri tutt’altro che entusiasmanti per la squadra di Biagio Seno, decisa ad invertire il trend. A differenza del Pomigliano, va avanti invece il percorso in Coppa Italia: ai quarti di finale è previsto il doppio confronto con la capolista Roma che, domenica scorsa, si è imposta con il risultato di 6-0 al Tre Fontane.

Gli ultimi precedenti - L’ultimo Pomigliano-Napoli si è concluso con il risultato di 2-1 in favore delle Pantere: Salvatori Rinaldi e Ippolito, nel dicembre 2021, hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Goldoni nella gara giocata al Gobbato e valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/22. Nella sfida di ritorno, a maggio 2022, ancora un successo per le granata con le firme di Dellaperuta e Banusic (doppietta). Una seconda vittoria in rimonta per il Pomigliano che ha conservato la permanenza nella categoria e ha condannato le azzurre alla retrocessione. Le due formazioni campane si sono ritrovate in Coppa Italia lo scorso 8 gennaio, il match è terminato 1-1.

Dove guardare la partita - La partita, con calcio d’inizio alle ore 18.00 di domenica 19 novembre, sarà visibile in diretta su Dazn.