Serie A Femminile - Successo del Pomigliano in trasferta nel segno di Battelani: Como piegato da una punizione

Tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile, per il Pomigliano di Carlo Sanchez - dopo la qualificazione ottenuta in Coppa Italia - c’è la sfida in trasferta sul campo del Como. È uno scontro diretto nella zona calda della classifica tra le due squadre, a pari punti e decise a risalire. La cronaca si apre con un buon avvio per la compagine granata che spaventa le padrone di casa: è Martinez a generare il primo allarme su un retropassaggio non perfetto delle avversarie. Passano pochi secondi e al 4’ Amorim Dias scodella al centro: la sfera attraversa tutto lo specchio e termina sul fondo. Al 6’ Martinez s’invola sulla sinistra, punta la difesa locale e calcia a botta sicura: Beretta respinge. Anche al 10’, il portiere deve compiere gli straordinari su una conclusione ravvicinata di Amorim Dias. Al 14’ giocata di Borini sulla sinistra e cross in mezzo, la difesa ospite allontana in qualche modo. Poi al 20’ è Cetinja protagonista con un intervento decisivo su una traiettoria insidiosa direttamente da calcio d’angolo. Al 28’ terzo prodigio di Beretta, abile a chiudere col piede sul destro in stile calcetto di Martinez. Il Pomigliano resta in proiezione offensiva e al 38’ arriva l’episodio clou: Beretta ostacola con le mani fuori dall’area l’incursione di Martinez, il direttore di gara sventola il rosso. Battelani s’incarica della battuta del calcio piazzato: esecuzione magistrale e vantaggio per le Pantere. Il Como reagisce subito con un’iniziativa di Kubassova che si spegne sull’esterno della rete e con un tiro largo di Pavan. Con la superiorità numerica, le campane cercano di pungere anche ad inizio ripresa: al 46’ subito un calcio di punizione dalla sinistra, il traversone non è raccolto da Taty. Segue l’accelerazione di Martinez, Brenn chiude ed evita ulteriori guai alla sua squadra. Al 48’ Taty aggancia in area, si libera e scarica il tiro verso lo specchio: mira alta, pallone fuori. Al 51’ mancino di Karlernas dal limite, Cetinja vola ma la parabola termina distante dal bersaglio di un soffio. Al 56’ devastante Martinez in ripartenza, poi Taty non riesce a concretizzare. Alta intensità anche nella seconda parte di match, le partenopee però non rischiano sui tentativi avversari. Al 78’ Corelli ci prova dalla distanza, la parabola è imprecisa e il team di casa può ripartire. All’80’ pericolo nell’area granata, Brenn colpisce di testa, ma Cetinja neutralizza. Qualche secondo più tardi, Karlernas anticipa l’estremo difensore di Sanchez, senza inquadrare: si salvano le ospiti. All’84’ missile di Linberg direttamente da punizione, la traversa nega la gioia. A quattro dal novantesimo, su un lancio dalle retrovie, Corelli spedisce alto. All’88’ importante intervento di Cetinja su un cross velenoso di Liberg, segue la clamorosa chance sciupata da Brenn da due passi. Nel recupero, il Como tenta il tutto per tutto: la retroguardia del Pomigliano regge e le Pantere conquistano il bottino pieno.

Il tabellino

Como (4-3-3): Beretta; Brenn, Kravets (46’ Rigaglia), Lipman, Borini; Karlernas, Hilaj (71’ Linberg), Picchi (58’ Pastrenge); Kubassova, Di Luzio (40’ Ruma), Pavan (58’ Beil). A disposizione: Bianchi, Liva, Rizzon, Vergani. Allenatore: de la Fuente

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Apicella, Passeri, Fusini; Battelani (87’ Di Giammarino), Ferrario, Gallazzi (46’ Rabot); Taty (87’ Caiazzo); Amorim Dias (60’ Corelli), Martinez (73’ Novellino). A disposizione: Fierro, Manca, Rocco, Sangare. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Michele Giordano di Novara

Marcatrici: 41’ Battelani (P)

Ammonite: Lipman, Hilaj (C), Battelani, Rabot (P)

Espulse: 38’ Beretta (C)