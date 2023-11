Serie A Femminile - Il Pomigliano conquista un buon punto sul campo del Como: la cronaca e il tabellino

Un buon punto in trasferta per il Pomigliano Femminile. Dopo la vittoria in extremis nel derby contro il Napoli, le Pantere chiudono con un pareggio la nona giornata del campionato sul rettangolo verde del Como.

La partita si apre con le consuete fasi di studio, la squadra di casa prova a comandare il gioco mentre la formazione campana attende il momento giusto per colpire. Il primo tentativo, seppur timido, è di Monnecchi con un tiro-cross all’8’ che finisce sul fondo. La sfida si gioca su ritmi non elevati e soltanto al 15’ si registra una nuova manovra offensiva per le lariane con Vaitukaityte che calcia dopo una giocata di Monnecchi, la sfera termina distante dal bersaglio. Le Pantere provano a rispondere con un calcio piazzato, ma Apicella non trova l’impatto con la sfera al 17’. Passano sei minuti e arriva la prima grande occasione della sfida con Cox che colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione di Pastrenge, Gavillet si fa trovare pronta e respinge. Poco dopo la mezz’ora è Bourgouin a concludere con il mancino, senza indirizzare verso la porta. La centrocampista francese ci riprova al 38’, questa volta con un’iniziativa dalla distanza: la traiettoria non è delle migliori. Poco altro nel finale di primo tempo, le compagini rientrano negli spogliatoi con il risultato invariato.

All’alba della seconda frazione subito chance per le granata con una fiammata improvvisa di Bourgouin al 47’. La replica locale arriva al 50’ con Monnecchi dal limite, ma è ancora il Pomigliano ad affacciarsi nell’area avversaria con un destro di Nambi sul ribaltamento di fronte. Al 61’ Karlernas svetta su un traversone di Cecotti, l’incornata è larga. Il Como alza i giri del motore e la neo entrata Sevenius impegna Gavillet con una girata dall’interno dell’area. Al 69’ occasione per le padrone di casa con Monnecchi su suggerimento di Bergersen, la palla termina a lato. Nella fase conclusiva della ripresa, Caiazzo svetta dopo la battuta di un calcio d’ angolo, ma il colpo di testa non preoccupa Korenciova. A dieci dal novantesimo invece Sevenius fa partire un diagonale che si spegne di poco fuori. Non mancano ulteriori sussulti, da una parte e dall’altra, con le lariane fermate dal palo all’89’ (protagonista Karlernas nella circostanza). La gara però resta bloccata e al triplice fischio è 0-0 allo Stadio Ferruccio Trabattoni.

Il tabellino

Como (4-3-3): Korenciova; Lundorf (67’ Arcangeli), Cox, Rizzon, Cecotti; Pastrenge (57’ Hilaj), Vaitukaityte (43’ Karlenas), Skorvankova; Baldi (46’ Bergersen), Martinovic (57’ Sevenius), Monnecchi. A disp.: Gilardi, Lipman, Masu, Picchi. All.: Bruzzano

Pomigliano (4-3-1-2): Gavillet; Battistini, Apicella, Caiazzo, Fusini; Rabot, Di Giammarino, Ferrario (84’ Domi); Bourgouin (80’ Ippolito); Nambi (93’ Corrado), Martinez. A disp.: Buhigas, Manca, Novellino, Schettino, Szymanowski, Tengue. All.: Caruso

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola

Ammonizioni: Skorvankova (C), Di Giammarino (P)