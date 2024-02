Serie A Femminile, il calendario della seconda fase: Napoli e Pomigliano impegnate nella Poule Salvezza

La corsa verso lo scudetto e verso la salvezza riparte nel weekend tra sabato 16 e domenica 17 marzo. Dopo la parentesi dedicata alle semifinali della Coppa Italia Frecciarossa, in programma nei prossimi due fine settimana, il campionato tornerà con le ultime dieci giornate, decisive per la lotta allo scudetto, per i tre posti nella prossima UEFA Women's Champions League e, nel caso della poule salvezza, per evitare la retrocessione. Roma (già aritmeticamente in Champions), Juventus, Fiorentina, Sassuolo e Inter disputeranno la poule scudetto, mentre Milan, Como Women, Sampdoria, Napoli Femminile e Pomigliano saranno protagoniste della poule salvezza.

Il regolamento

Le dieci squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l'accesso alla UEFA Women's Champions League 2024-2025 (per l'Italia c'è un posto in più rispetto alla passata stagione), mentre l'ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B, con la penultima che disputerà lo spareggio promozione-retrocessione con la seconda del campionato di B.

Il calendario della Poule Salvezza e le date

Sarà il Milan a riposare nella prima giornata della poule salvezza, con Como Women-Napoli e Pomigliano-Sampdoria che apriranno la lotta per non retrocedere tra il 16 e il 17 marzo. Derby campano all'ultima giornata: andata in casa del Napoli, ritorno sul campo del Pomigliano. Si riparte con la squadra di Corti e quella di Bruzzano a pari punti (21) e la Sampdoria a 18. La formazione azzurra e le Pantere condividono la posizione da fanalino di coda a quota 6 punti.

Prima giornata: 16-17 marzo

Seconda giornata: 23-24 marzo

Terza giornata: 29-30 marzo

Quarta giornata: 13-14 aprile

Quinta giornata: 20-21 aprile

Sesta giornata: 27-28 aprile

Settima giornata: 1° maggio (infrasettimanale)

Ottava giornata: 4-5 maggio

Nona giornata: 11-12 maggio

Decima giornata: 18-19 maggio