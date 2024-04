Cannavaro torna ad allenare, è il nuovo tecnico dell'Udinese

Fabio Cannavaro torna in panchina. Dopo l'avventura della scorsa stagione con il Benevento, l'ex difensore è stato annunciato dall'Udinese come nuovo allenatore. La società bianconera accoglie il Campione del Mondo e Pallone d'Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine del campionato. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

L'Udinese lo ufficializza così: "Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero. Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza".

Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore. Nello staff c'è anche una leggenda bianconera, Giampiero Pinzi. Il tecnico dirigerà la prima seduta di allenamento questo pomeriggio alle ore 15. La presentazione si terrà domani, 23 aprile, alle ore 13 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium.

In un'intervista rilasciata pochi giorni fa a Radio Serie A, Cannavaro ha rivelato: "È solo una questione di tempo, so che se inizierò a fare questo lavoro mi verrà data sicuramente l'opportunità. Napoli è una squadra che tutti vorrebbero allenare gratis, ha una qualità tecnica superiore ad altre squadre. Ho sempre detto che la panchina del Napoli è un obiettivo".