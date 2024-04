Cannavaro pronto a tornare in panchina, accordo con un club di Serie A

Fabio Cannavaro è pronto a tornare in panchina. L’ex difensore del Napoli e Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, secondo le ultime indiscrezioni, sarà il prossimo allenatore dell’Udinese. Dopo la sconfitta di misura contro il Verona, il club friulano ha deciso di dare una scossa all’ambiente con l’avvicendamento tecnico: in attesa dell’annuncio ufficiale dell’esonero di Cioffi, la società si è messa alla ricerca di un nuovo allenatore.

Saltata l’intesa con Edy Reja, i bianconeri hanno scelto l’ex Benevento, atteso domani in città per le firme e per dirigere il primo allenamento. Si avvicina dunque il debutto in Serie A per Cannavaro, nel suo staff ci sarà il fratello Paolo. Il classe ’73 dovrà guidare l’Udinese, quartultimi in classifica e a pari punti con il Frosinone, verso la salvezza.

In un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Radio Serie A, Cannavaro ha parlato così: “È solo una questione di tempo, so che se inizierò a fare questo lavoro mi verrà data sicuramente l'opportunità. Napoli è una squadra che tutti vorrebbero allenare gratis, ha una qualità tecnica superiore ad altre squadre.Ho sempre detto che la panchina del Napoli è un obiettivo”.