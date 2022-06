Senigagliesi è il nuovo tecnico della Mariglianese: "Cercherò di sfruttare l'opportunità"

Giornata di presentazione in casa Mariglianese. Il club biancazzurro, dopo aver raggiunto la permanenza in Serie D la scorsa stagione, si proietta al futuro. Nuovo allenatore sulla panchina dei campani: si tratta di Stefano Senigagliesi. Il tecnico prende l'eredità di Luigi Sanchez e sarà la guida della Prima Squadra che scenderà ufficialmente in campo tra qualche settimana. Nel frattempo, nello spazio dedicato all'allenatore, c'è stato anche l'intervento del presidente Antonio Abete.

Ecco quanto dichiarato dal patron in apertura: "La conquista della Serie D a Ischia, dove credevamo in pochi, è stata un grande traguardo. Ricordiamo ancora quella vittoria, resterà impressa per tutta la mia vita. Non si possono cancellare quelle emozioni. Il primo campionato in D è stato splendido, nonostante qualche difficoltà: dal campo ad altre situazioni. La società, ancora oggi, non ha quella praticità di svolgere uno sport degno per la piazza di Marigliano. Su questo aspetto ci voglio arrivare dopo, oggi presentiamo il nostro nuovo mister: Stefano Senigagliesi. Sarà un punto di partenza di questa nuova avventura. Nei prossimi giorni ci saranno nuove situazioni, ci aggiorneremo per quanto riguarda il nuovo mosaico nello staff dirigenziale e nell’organico a disposizione. Vorrei ringraziare gli sponsor che ci hanno permesso di portare avanti l’ultimo campionato, le spese della Serie D sono differenti rispetto a quelle di Eccellenza. Ringrazio anche lo staff dell’ultimo biennio, non cancellerò mai tutto ciò che è stato fatto. Mi reputo una persona umile e disponibile, quest’ultima caratteristica non sempre viene capita. Quando c’è una forma confidenziale, in me nasce l’attaccamento alle persone. La società deve essere una famiglia unita nel rispetto dei ruoli, questo porta tranquillità all’ambiente e ai giocatori. Voglio ringraziare Stiletti, mister Sanchez e tutto lo staff per l’affetto indelebile. Siamo cresciuti insieme, abbiamo vinto una scommessa nella prima partecipazione in D. Ringrazio tutti i ragazzi, riconfermerei l’intero blocco: non sono stato solo il presidente, c’è stato proprio un rapporto familiare. Auguro il bene ad ognuno. Un appello alla politica: per il mio punto di vista, deve stare vicino a qualsiasi sport di Marigliano. Un ringraziamento soprattutto ai tifosi, ci sono sempre stati vicini".

Così il nuovo allenatore, Senigagliesi: "Non è facile parlare, non è il mio compito questo. Sono qui perché ci sono delle cose nella vita che devono succedere, ci sono empatie che nascono senza motivazioni. Sono legato a questa regione, prima o poi volevo arrivare. Sono orgoglioso di essere qui, ringrazio il presidente e tutta la dirigenza. Mi è stata data un’ottima opportunità, cercherò di sfruttarla nel miglior modo possibile. Mariglianese realtà in Serie D? Spero che sia il consolidamento di una società lungimirante, non era facile prevedere la promozione e la successiva salvezza. Non voglio fare proclami, ci metterò l’anima e darò tutto quello che posso. Chi sarà con me, dovrà fare la stessa cosa. Sarà un’annata complessa e difficile, mi sto rapportando con un responsabile dell’area tecnica tra i migliori conosciuti. C’è solo da impegnarsi e dare tutto quello che si ha, sperando sia sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi. Dobbiamo confermare quanto di buono fatto la scorsa stagione, dal 1° luglio avrò la possibilità di lavorare in maniera diretta. I risultati non arrivano solo dal lavoro dell’allenatore, ma molto dipende anche da quanto accade fuori".