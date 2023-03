Scudetto Napoli, le ipotesi sulla data dei festeggiamenti (toccando ferro)

Il Napoli ormai sembra quasi irraggiungibile dalle avversarie. Con la vittoria sull'Atalanta le chance per la inseguitrici sono sempre più esigue. Tutti coloro che lavorano fuori Campania, in particolare, cercano di individuare la data fatidica per prenotare aerei o treni e vivere una giornata storica che i tifosi azzurri attendono da 33 anni.

Cruciale potrebbe essere lo scontro con la Juventus del 23 aprile, perchè nel caso in cui venisse accolto il ricorso sulla penalizzazione, proprio i bianconeri sarebbero i veri rivali del Napoli. Comunque mettendo in conto un normale calo fisiologico della squadra del patron De Laurentiis, in prossimità delle prossime partite di Champions, il 3 maggio Udinese-Napoli della 33esima giornata potrebbe essere la prima data utile dell'ipotetico scudetto. Ma se dovessimo puntare una fiche forse lo faremmo, al netto di anticipi e posticipi, su Napoli-Verona del 7 maggio o su Monza-Napoli del 14 maggio.