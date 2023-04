Scudetto, due le feste organizzate tra stadio Maradona e piazza del Plebiscito

Il 3 e 4 giugno si terranno due importanti festeggiamenti nell'eventualità della conquista dello scudetto per gli azzurri. Il primo allo stadio Maradona con la consegna della coppa scudetto al Napoli e la seconda il 4 giugno in Piazza del Plebiscito con i calciatori sul palco. E' quanto emerso oggi in Prefettura al tavolo tecnico alla fine della riunione con presenti il prefetto Claudio Palomba e il questore Alessandro Giuliano, oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Hanno partecipato al tavolo anche il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva e il direttore del 118 Giuseppe Galano, oltre a Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione Industriali di Napoli.

Per il momento non si è parlato dell'ordine e della sicurezza per la festa spontanea dei tifosi nel giorno della matematica conquista del terzo scudetto.