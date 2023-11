Violenti scontri tra tifosi tedeschi e polizia nel cuore di Napoli|VIDEO

Guerriglia urbana nel centro di Napoli tra gli ultras tedeschi e la polizia. Petardi e razzi esplosi dai tifosi dell'Union Berlino in particolare su corso Umberto, piazza Dante, via Toledo e piazza Borsa nella serata di martedì 7 novembre.

Paura tra i residenti. "Ero sceso per recuperare il telefonino in auto quando ho visto passare un folto gruppo di tifosi minacciosi, incappucciati, tutti vestiti di bianco con fare minaccioso in strada", racconta a NapoliToday Marco.

Foto di Massimo Romano

Sul posto polizia con agenti in assetto antisommossa e carabinieri. Non possono non tornare alla memoria i recenti scontri tra i tifosi dell'Eintracht Francoforte e le forze dell'ordine della scorsa primavera.

Foto di Nicola Clemente

Foto di Massimo Romano