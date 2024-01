Scontri al termine della partita, due tifosi in ospedale

Ennesimo episodio di cronaca al termine di una partita di calcio: succede al triplice fischio di Real Casalnuovo-Licata, gara valida per la ventunesima giornata del Girone I di Serie D e vinta dalla squadra napoletana con il punteggio di 5-0. Gli ultras gialloblù sono stati aggrediti - in un’area di servizio nel salernitano - al rientro dopo il match dello stadio Iorio. Due licatesi, giunti sul suolo napoletano per seguire l’impegno in trasferta, sono rimasti feriti e portati in ospedale. Danneggiato il van che li trasportava. Il pullman della squadra si è fermato per soccorrere i tifosi, questo il comunicato del club: “Esprimiamo vicinanza nei confronti dei sostenitori del Licata vittime di un agguato mentre tornavano dalla trasferta in Campania per tifare i nostri colori. Sono situazioni che nulla dovrebbero avere a che fare con il calcio e che condanniamo senza se e senza ma. Auguriamo una pronta guarigione a quanti sono rimasti feriti ed esprimiamo la massima vicinanza di tutta la società”.