Scontri tra tifosi, disposta la chiusura dello stadio. Il club: "Stigmatizziamo l'accaduto, ma società e famiglie penalizzate"

Altro stop per i tifosi del Giugliano. Dopo il divieto di trasferta per Messina, il club gialloblù giocherà la prossima gara di campionato senza pubblico. È stata disposta infatti la chiusura dello Stadio De Cristofaro per la gara contro il Potenza. La situazione è riconducibile agli scontri scoppiati all’esterno dell’impianto, in via Epitaffio, al termine della partita contro il Taranto. Il contatto tra le due tifoserie, al triplice fischio, ha causato problemi di ordine pubblico, con le forze dell’ordine intervenute per riportare la tranquillità. In attesa di ulteriori provvedimenti, questo pomeriggio è arrivata la decisione: “Il Giugliano Calcio 1928, preso atto tramite comunicazione e notifica ufficiale, arrivata in data odierna alle ore 16:39, "Del provvedimento considerato che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determina numero 35/2023 del 12 ottobre 2023, ha rilevato gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica poste in essere dai tifosi del Giugliano, consultato anche il Questore, ha disposto che la gara Giugliano – Potenza, valvole per la 9^ giornata di Serie C Now, si disputi in assenza di spettatori", questo il virgolettato riportato”.

Il club stigmatizza quanto accaduto al termine dell’ultima gara casalinga: La società a nome della presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del Vice Presidente Renato Mazzamauro, oggettivamente parte lesa di questa spiacevole situazione, intende innanzitutto stigmatizzare e condannare qualunque tipo di comportamento violento e/o deplorevole, avvenuto all'esterno dello stadio Alberto De Cristofaro e che ha inevitabilmente generato una sanzione esemplare iniziata con la trasferta di Messina, proseguita con la chiusura totale dello stadio per la gara interna contro il Potenza Calcio e che potrebbe proseguire ancora per le giornate future, arrecando ulteriori danni, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine coinvolte. Una situazione che penalizza fortemente il Giugliano Calcio 1928, nonostante gli enormi sacrifici attuati nei mesi estivi per la costruzione di un pre filtraggio: sistemi e dispositivi di sicurezza e sorveglianza a livello di impiantistica, secondo le ferree regole dettate dalla Lega e dalle autorità preposte. Si aggiunge inoltre che la responsabilità di quanto accaduto al termine della gara contro il Taranto Fc 1927 non è in nessun modo ascrivibile a codesta società, in quanto nulla è avvenuto nelle aree interne dove il Giugliano Calcio 1928 è direttamente responsabile. Un danno che priverà non solo il club del consueto incasso, ma anche tutte le famiglie, le donne, i bambini, e i tifosi di poter assistere normalmente alla partita”.