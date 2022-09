Scampia - Inaugurato il campo finanziato da Letizia. Presenti rappresentanze di Napoli United e Napoli Femminile

Una giornata speciale nel segno dello sport e del divertimento. Ieri sera è stato inaugurato il campo a Scampia, finanziato da Gaetano Letizia - calciatore del Benevento - e dal fratello Antonio, già protagonisti in passato di riqualificazione del centro sportivo. Una serata molto attesa nel quartiere napoletano, grande partecipazione per l'evento. Oltre alla presenza del capitano giallorosso, è da registrare la presenza di diverse delegazioni. Quella sannita con Glik, Koutsoupias, Forte e Pastina. Anche il Napoli United, squadra di Eccellenza, ha presenziato con l'allenatore Diego Armando Maradona jr. Intervento anche del numero uno dell'Oratorio Don Guanella Scampia, Don Antonio Manganiello. Da annotare altresì la rappresentanza del Napoli Femminile, con quattro giovani della Primavera. Il progetto della famiglia Letizia, dunque, prende il via: l'obiettivo è quello di consentire ai ragazzi del quartiere di potersi dedicare all'attività sportiva.