SC Ercolanese, la società crede nella rimonta: serve l'impresa contro il Siracusa

Un approccio alla partita da dimenticare e una sconfitta pesante da smaltire. Per l’Ercolanese quella in terra sicula è stata una trasferta negativa. Nonostante il supporto costante della tifoseria e una preparazione andata avanti per settimane, la squadra di Luigi Squillante è stata demolita in meno di mezz’ora. Più cattiveria e cinismo da parte del Siracusa, qualche errore in fase di non possesso da parte dei granata e il risultato che ha parlato chiaro: 3-0 per gli azzurri nella gara d’andata del playoff. Esposito e soci però non vogliono arrendersi, il club vesuviano crede ancora nell’obiettivo e sta lavorando in vista della partita di ritorno, in programma domenica 4 giugno allo Stadio Solaro alle ore 16.00. Gli allenamenti in casa Ercolanese sono ripresi immediatamente, il gruppo dovrà provare a rimontare il punteggio. Servirà una vera e propria impresa, ma il calcio ha spesso regalato miracoli sportivi. “Onoriamo la maglia, domenica tutti presenti. Crediamoci, forza ragazzi”, è quanto riportato dal club per l’appuntamento in agenda. I ragazzi di Squillante, per lunghi tratti irriconoscibili al De Simone, dovranno mettere in mostra le qualità sfoderate durante il campionato e venute meno nell’ultimo match. Dalla cintura difensiva all’esplosività offensiva, servirà una prestazione maiuscola per ribaltare la corazzata Siracusa.