SC Ercolanese, Raiano: "Siracusa forte, siamo chiamati all'impresa. Mi aspetto il Solaro pieno, crediamoci"

Poche ore separano l'Ercolanese dalla sfida di ritorno del playoff nazionale, allo Stadio Solaro arriva il favorito Siracusa in virtù del vantaggio dell'andata. Si riparte dal 3-0 per la squadra azzurra, ma il club del presidente Umberto Raiano ci crede. Proprio il numero uno granata, con una lettera aperta alla città, chiede il supporto in vista dell'incontro di domani: "Siamo giunti al 4 giugno, siamo giunti alla gara di ritorno della semifinale playoff nazionale contro un Siracusa forte, blasonato, che visto il risultato dell'andata costringe ancora una volta all'impresa, il campo parlerà, un tappeto verde che vedrà sicuramente quelle maglie granata sudate fino all'ultimo secondo".

Il patron prosegue: "Mi aspetto perà un Solaro pieno, finalmente riavremo il settore ospiti per l'occasione riaperto e di questo ringrazio per l'impegno l'amministrazione comunale, possiamo così anche noi ricambiare l'ospitalità ricevuta in terra siciliana. Mi aspetto l'affetto del pubblico di Ercolano, non si può spiegare in poche righe quello che abbiamo patito in questa stagione, i sacrifici, gli impegni, le preoccupazioni, gli sbalzi d'umore dovuti ai problemi che si sommavano di giorno in giorno. Una stagione che sembra interminabile, ma che ci ha visto non mollare di un centimetro sempre a testa alta, spalla a spalla con chi come me ci ha sempre creduto. Siamo ripartiti due anni fa da zero senza nemmeno un pallone, eravamo partiti con un crono programma rispettato in pieno, anzi creando qualcosa che solo guardando indietro ci fa capire cosa abbiamo costruito. Il mio più grande rammarico però è non avere mai avuto il piacere di vedere la nostra gente gremire la gradinata del Solaro, domani al di là di tutto mi aspetto questo, lo meritano i ragazzi, lo merita la mia società. Vi aspetto al Solaro, insieme crediamoci".