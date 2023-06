SC Ercolanese, il dg Gaglione: "Non guardiamo al risultato dell'andata. Sosteniamo società e squadra contro il Siracusa"

L'Ercolanese ci crede e chiama a raccolta i tifosi. Dopo la sconfitta di Siracusa nella gara d'andata dei playoff, la squadra di Luigi Squillante ritrova lo Stadio Solaro e va a caccia di una clamorosa rimonta. Si parte sul parziale di 3-0 per gli azzurri, protagonisti di un primo tempo di assoluto dominio nel primo round. Per la compagine vesuviana è necessaria una prestazione perfetta, così il Direttore Generale Enzo Gaglione: "Sosteniamo questa società e la squadra della nostra città". La nota, pubblicata sui canali ufficiali del club, prosegue: "Domenica tutti al Solaro. Il raggiungimento di questa semifinale playoff è figlio oltre che dei risultati sul campo con una squadra che non ha mai mollato, anche e soprattutto degli sforzi enormi che ha fatto questa società con a capo i presidenti Umberto Raiano e Ciro Borrelli. Sforzi enormi considerando le grandi difficoltà sopravvenute dopo quel maledetto 4 novembre che ci ha privato della nostra casa per quasi tutto il campionato. La logica avrebbe costretto chiunque a mollare o quantomeno a ridimensionare gli obiettivi ma per loro non è stato così, anzi hanno trasformato la difficoltà in determinazione, investimenti e sacrifici".

Il dirigente continua: "Arriva il ritorno con il Siracusa e non bisogna guardare il risultato dell'andata ma sostenere i ragazzi in campo e applaudire questa società che dal giorno della rinascita dell'Ercolanese ha avuto sempre un crescendo di risultati e investimenti. È importante colorare il Solaro, è fondamentale far sentire ai giocatori che, durante i 90', non sono sul rettangolo di gioco a rappresentare una squadra di calcio, ma sono lì a tenere alta la bandiera di una comunità intera, figlia di una città indomita che non si è mai arresa neanche davanti alle più complesse difficoltà. Per questo vi chiedo di essere quanto più numerosi possibile e che ognuno porti bandiere, stendardi e vessilli granata, facciamo provare ai presidenti l'emozione negata fino ad oggi di vedere una gradinata gremita oltre ad una splendida giornata di sport sano, come lo è stato all'andata".