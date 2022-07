Savoia, rinasce lo storico nome del club. Comunicate date e location del ritiro

Prosegue la programmazione in casa Savoia. In attesa di partecipare al prossimo campionato di Eccellenza e ufficializzato Antonio Barbera nel ruolo di mister, la società biancoscudata ha fornito una nuova indicazione per il futuro. Cambia la denominazione societaria: "Oggi 28 luglio 2022, data da ricordare poiché rinasce il glorioso e storico nome: AC Savoia 1908. La società intende ringraziare tutte le persone che si sono adoperate affinché tornasse il vero nome della squadra di Torre Annunziata e si augura che questa posso essere l’inizio della rinascita di questa terra sia dal punto di vista sportivo che sociale. Invitiamo i tifosi e gli appassionati del Savoia a sostenere la squadra sempre e comunque, ricordando a tutti che a breve partirà la vera campagna abbonamenti. Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli per chi sceglie di abbonarsi".

Inoltre, sono state annunciate anche le date e la location del ritiro estivo: "L’A.C Savoia 1908 è lieto di rendere note tutte le info riguardanti il ritiro precampionato: dal 5 al 13 agosto saremo ospiti del Comune di Pietradefusi, in provincia di Avellino. Tutte le sedute di allenamento verranno svolte presso il centro sportivo comunale, gentilmente offerto dal Sindaco Nino Musto e la sua giunta comunale. All’impianto saranno svolge anche gare amichevoli. La società intende ringraziare il sindaco e la giunta tutta per l’attenzione che ci hanno riservato in fase di organizzazione del ritiro".