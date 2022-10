Terremoto in casa Savoia: patron Pellerone deciso a lasciare, il ds Palumbo si dimette. Via anche mister Lampitelli

Quattro punti conquistati in sei partite disputate, un bilancio simile a due neopromosse nel Girone A di Eccellenza. Per il Savoia sono state settimane complicate, aggravate dai risultati non entusiasmanti e dall'avvicendamento tecnico in panchina. Questo pomeriggio c'è stata, con un doppio comunicato ufficiale, una vera e propria scossa societaria. Il presidente Mario Pellerone ha deciso di cedere il titolo in maniera gratuita: "Visti i recenti accadimenti successi a Torre Annunziata, visto che l’AC Savoia 1908, intesa come squadra della città, non dispone di uno stadio dove allenarsi e giocare le partite casalinghe, viste le precarie condizioni in cui ha dovuto operare senza nessun aiuto, il Presidente dott. Mario Pellerone comunica che ha deciso di lasciare e cedere il titolo gratuitamente a chiunque fosse interessato a prelevarlo. Sono già in corso conversazioni con qualche interessato ma se non dovessero andare in porto e se nessun altro si facesse avanti per prelevare gratuitamente il titolo, lo stesso sarà consegnato al Commissario Prefettizio di Torre Annunziata o alla Lega. La squadra è coperta fino alla fine di novembre, dal 1 dicembre in poi dovrebbe passare tutto nelle mani dell’eventuale società subentrante".

Anche il direttore sportivo Carmine Palumbo ha rassegnato le dimissioni per motivi personali: "L’AC Savoia 1908 comunica che il Direttore Sportivo Carmine Palumbo ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dall'incarico ricevuto per sopraggiunti motivi strettamente personali. Il direttore ringrazia Torre Annunziata ed il suo popolo per le emozioni ricevute in questo tempo trascorso accanto alla gente savoiarda. Cose che porterà sempre dentro di sè e che non si potranno mai cancellare. Ringrazia tutti e, al grido di Forza Savoia, saluta con malcelata commozione". Termina l'avventura di Maurizio Lampitelli in panchina: "L’AC Savoia 1908 comunica che mister Maurizio Lampitelli ha presentato le sue dimissioni dall’incarico di allenatore della prima squadra e della Juniores, ringraziando tutti per l’esperienza vissuta fino ad oggi".