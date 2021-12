Il Savoia blinda la porta con Russo, c'è l'annuncio ufficiale. Il portiere: "È un onore indossare questa maglia"

Un nuovo elemento per Roberto Carannante. Il Savoia si è assicurato le prestazioni di un nuovo portiere. Sarà il giovane Alberto Russo a rinforzare la retroguardia biancoscudata. Il classe 2002, reduce dall'esperienza con la casacca dell'Alfaterna, andrà a completare il reparto assieme ai colleghi Landi e Salvato. Un valido elemento, con un curriculum importante nonostante la giovane età, va ad impreziosire il gruppo del club di Torre Annunziata. Di seguito, l'annuncio della società tramite i canali ufficiali:

"Continuano le operazioni di mercato condotte dal duo Palumbo-Ferraro per rafforzare il roster a disposizione di Mister Carannante. Alberto Russo, portiere classe 2002, è un nuovo calciatore oplontino. L’estremo difensore, in carriera, ha indossato le casacche di Casertana, Gladiator e Gragnano. Russo, nella prima parte di stagione, ha militato nel girone C del campionato di Eccellenza, tra le fila dell’Alfaterna".

Prime dichiarazioni per Russo da neo-guardiano del Savoia: “È ovviamente un onore essere in una piazza così importante, con una tifoseria altrettanto importante. Vestire la maglia del Savoia mi spronerà sicuramente a lavorare e migliorarmi sempre di più. Il portiere a cui mi ispiro, con le dovute proporzioni chiaramente, penso sia Samir Handanovi?: soprattutto per il suo modo di gestire la difesa e lo stare nei pali. I miei obiettivi per questa stagione sono sicuramente migliorare personalmente, ma anche dare una mano il più possibile alla squadra a tornare nelle categorie in cui merita di stare”.