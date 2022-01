Savoia, il presidente Pellerone: "Sinergia tra club e amministrazione comunale"

Il lavoro di preparazione in vista della ripresa del campionato di Eccellenza e del Girone B, l'opera di rinforzo dell'organico da parte della società e della dirigenza. E non solo. Il Savoia si muove ad ampio raggio e, nelle ultime ore, ha riportato alla ribalta la questione relativa allo Stadio di Torre Annunziata. L'impianto dell'Alfredo Giraud subirà un restyling e nella giornata di ieri è andata in scena una conferenza stampa presieduta dal Presidente Mario Pellerone, dal direttore sportivo Carmine Palumbo e dall'amministrazione comunale.

Il patron, nel corso del dibattito, è intervenuto e ha fatto il punto: “Confermo la sinergia che c’è tra la Società e l’amministrazione comunale di Torre Annunziata. Ringrazio il Sindaco per aver messo la ristrutturazione del Giraud tra le priorità di questa città. Sottolineo quanto non sia semplice ottenere questi fondi. È una buona prospettiva per tutti: per la Società, per la città. Cercherò di fare il meglio che saprò fare: in questa situazione non ci sono nè trucchi nè inganni, ma è un’opportunità, da non perdere, data a chi la meritava. Si sta lavorando per riuscire ad attualizzare tale opportunità quanto prima. Non faremo perdere nemmeno un centesimo di questa opportunità. Quando ho conosciuto il Sindaco ad agosto ho subito messo in chiaro una condizione: oltre a far bene col calcio, mi piacerebbe andare oltre e dare la possibilità a più ragazzi possibili di fare sport".

Sulla tematica relativa alla gioventù: "Anche io vengo dall’atletica e dal nuoto, voglio dare la speranza ai ragazzi di potersi impegnare nell’attività sportiva, così come nello studio. Spero di creare prospettive diverse per gli adulti del domani. Il calcio è uno sport interessante e simpatico, ho ricevuto tanto affetto dai tifosi e dalle persone coinvolte in questa avventura. Sono persone diverse da quelle che, personalmente, ho conosciuto in passato: generose e coinvolgenti".

Sulla gestione stadio alla società: "Per l’affidamento dovremo completare l’iter in riferimento al cambio di denominazione, questo al momento è un impedimento in quanto il soggetto giuridico non ha completato la trasformazione. Noi abbiamo preferito aspettare e creare i presupposti di trasformazione della società e di capitalizzarla: la mia intenzione è passare al professionismo”.