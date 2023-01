Savoia sconfitto dal Pompei, il presidente Filiberto: "Grande gioia assistere alla prima partita". E bacchetta i tifosi

Pesante crollo per il Savoia allo Stadio Bellucci, il Pompei cala il poker in un secondo tempo a senso unico. La sconfitta degli oplontini arriva davanti agli occhi del primo tifoso, Emanuele Filiberto: il nuovo presidente dei Bianchi ha partecipato per la prima volta a una gara dei ragazzi di Vincenzo Criscuolo. Questo il messaggio lasciato a fine match: "È stata una grande gioia venire in città e incontrare i tifosi e assistere alla mia prima partita con tutti voi. È stato un bel primo tempo dove ho visto una squadra grintosa con la voglia di vincere, purtroppo il secondo tempo è stato deludente. Ho assistito a quello che non avrei voluto vedere, stanchezza, tenuta di gioco e più nessuna voglia di combattere. Questo non è il Savoia che ben rappresenta questa società e tutta la tifoseria. Faremo i cambiamenti dovuti nei tempi dovuti perché i nostri obiettivi sono altri. Mi è dispiaciuto vedere quel gesto del fumogeno sul campo che non si addice ai nostri valori. Questa maglia merita rispetto da parte di tutti. Avanti Savoia".