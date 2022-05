Savoia, patron Pellerone: "Grande prestazione col Napoli United. Tifosi? Meno provocazioni, chiedo scusa alla fotografa"

Una partita dai ritmi intensi, con diversi episodi e protratta fino ai tempi supplementari. Una sola squadra ha strappato il pass per la finalissima playoff d'Eccellenza: contro il San Marzano sarà il Savoia di Roberto Carannante a scendere in campo. La brigata biancoscudata, in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, si è assicurata la qualificazione dopo il pareggio casalingo col Napoli United. All'iniziale rete di Schinnea, in favore dei Leoni, ha risposto capitan Scarpa con un calcio di rigore ben calciato. Non sono mancati, tuttavia, discorsi extra-campo quali la squalifica pesante per il Ninja Esposito e le offese giunte alla fotografa ospite.

Il presidente dei Bianchi, Mario Pellerone, è intervenuto con un comunicato stampa per commentare la sfida e richiamare la tifoseria: "Mi perdonerete se commento solo oggi la partita disputata tra il Savoia e la squadra del Napoli United. Non sono in Italia e devo adattarmi ad una sequenza fittissima di appuntamenti di lavoro con un fuso orario di 7 ore di differenza. Che partita ho visto? Quella che mi aspettavo, due formazioni che si sono affrontate a viso aperto con un unico comun denominatore: non mollano mai. Che il Napoli United sia una squadra di carattere e ostica d’affrontare è cosa nota, la partita ha confermato i pronostici. Concordo con il Presidente Gargiulo: è crudele che due squadre si affrontino e senza appello una delle due debba essere eliminata".

Poi, l'analisi della gara: "Che bella partita ho visto, che grande cuore tutti i ragazzi: così intensa ed emozionante che in qualche momento ho anche dimenticato di respirare. Faccio i complimenti anche ai miei ragazzi che, per quasi 40 minuti, hanno giocato in 8 per l’espulsione e per gli infortuni occorsi a Marzullo ed a Grieco che, pur rimanendo in campo, non hanno potuto dare un contributo al gioco. Ho visto uno stellare capitano Scarpa e un granitico comparto difensivo, Mario Landi spettacolare a lanciarsi da terra, a fermare un tiro a colpo sicuro. E che dire degli ultimi minuti del nostro capitano che, a 43 anni, ha inserito il turbo in due occasioni da sinistra, dando l’illusione del goal certo".

Poi uno spunto per il prossimo appuntamento: "Per la prossima partita voglio dare qualche spunto a tutti.

• I tifosi del Savoia devono essere meno provocatori, devono accettare le prescrizioni e le regole che verranno date per far giocare la partita tra San Marzano e Savoia, nel massimo della partecipazione sportiva e della collaborazione fra tutti gli attori, ovvero forze dell’ordine, tifoserie e le due società.

• Non andate allo stadio del San Marzano se non avete il biglietto, perché ciò può penalizzare la società e i ragazzi che giocano.

• Evitate di fare dichiarazioni conflittuali sui social, alza la tensione emotiva, testosterone ed adrenalina in eccesso limitano, purtroppo, il controllo emotivo.

Voglio che si prenda coscienza della realtà perché solo in questo modo si limitano le azioni inutili:

1. Questa società è partita a settembre da una situazione confusa ed indefinita grazie alla vicenda Franceschini/Palma/Comitato Regionale Campano.

2. Abbiamo fatto una campagna tesseramento in ritardo e ci ha penalizzato nelle prime partite del campionato.

3. Abbiamo fatto un campionato all’inseguimento. Nel girone di ritorno il Savoia è la squadra che ha realizzato più punti in classifica.

4. Si è chiarita la legittimità della mia presidenza solo ad aprile.

Sabato giocheremo la finale dei play-off del campionato di Eccellenza Campania. Un traguardo incredibile se pensiamo da dove e come siamo partiti. La partecipazione a questo appuntamento la considero la nostra vittoria. Pertanto invito tutti ad unirsi a me per dare un grande ringraziamento ai ragazzi, allo staff tecnico ed ai tifosi a fine partita. Anche se il risultato finale non dovesse essere quello che in cuor nostro auspichiamo".

Infine, il patron del Savoia ha voluto chiudere la nota con le scuse per la fotografa del Napoli United: "Mi hanno riferito che durante la gara di domenica 15 una fotografa del gruppo della Napoli United, mentre faceva il suo lavoro, è stata apostrofata in modo barbaro e meschino. Mi auguro che questo non si ripeta più con nessuno. Anche se non può sanare quanto accaduto, chiedo personalmente scusa per quanto subito".