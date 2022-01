Savoia, il punto del ds Palumbo: "Bilancio positivo, ci prepariamo per il match col Barano"

Un Savoia partito in ritardo a causa dei problemi di avvio stagione, ma ripresosi nel tempo con l'intervento sul mercato e con le idee della dirigenza. I biancoscudati allenati da Roberto Carannante si preparano ai prossimi impegni ufficiali, in attesa che il calendario venga ripristinato dopo lo stop dovuto al Covid. Il direttore sportivo Carmine Palumbo ha parlato ai microfoni del club: "Se vogliamo parlare di un bilancio prettamente calcistico, riferito al campionato che stiamo facendo, è sicuramente positivo. Siamo partiti in ritardo, abbiamo fatto 25 punti nelle restanti 10 partite. Una media importante, non possiamo lamentarci".

Sui buoni propositi del nuovo anno solare: "Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia e di fare più punti possibili. Pensiamo alla partita di Barano e a come vincerla alla ripresa, ci organizziamo partita dopo partita. Dobbiamo arrivare alla fine del campionato e tirare le somme". Sulla crescita dell'ambiente: "Siamo partiti con la Juniores, abbiamo assemblato una squadra per non sfigurare ad avvio competizione. L'organigramma è stato costruito nel tempo, Ferraro è un'istituzione a Torre Annunziata. Ci dà una grossa mano, conosce tutti i dirigenti delle squadre della Campania: è il nostro direttore generale. Mi occupo della direzione sportiva, con la mano della dirigenza e del mister. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e tenendo in considerazione da dove siamo partiti".