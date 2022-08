Savoia, rinforzato il pacchetto under: ufficializzati Strazzullo e Ruggiero

Il Savoia si candida ad essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Eccellenza. La formazione oplontina prosegue la preparazione in vista dell'avvio della nuova stagione. Nel contempo, la società si sta muovendo per rinforzare la brigata di mister Barbera. Il pacchetto under è stato rafforzato con gli arrivi di Antonio Strazzullo ed Ettore Ruggiero, entrambi hanno svolto le sedute d'allenamento agli ordini del tecnico dei Bianchi:

"L’A.C. Savoia 1908 è lieta di ufficializzare l’avvenuto accordo con il centrocampista Antonio Strazzullo e l’ufficialità del prestito dall’Afragolese di Ettore Ruggiero. Quest’ultimo è un esterno d’attacco, classe 2004, veloce e con una buona fisicità. Strazzullo invece è un classe 2003 che ha effettuato tutta la trafila nella giovanili del Benevento e nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Mariglianese. Entrambi i calciatori hanno sostenuto tutta la preparazione sotto la visione di mister Barbera e tutto il suo staff che li hanno ritenuti pronti a rinforzare il pacchetto under della rosa".