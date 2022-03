Il Savoia è atteso dallo scontro diretto con la Frattese. Il ds Palumbo e il calciatore Marzullo in coro: "Giocheremo a viso aperto"

Ventunesima giornata del Girone B di Eccellenza alle porte. Il Savoia di Roberto Carannante, dopo il pareggio contro la capolista Puteolana, sarà atteso da un altro scontro diretto. Allo Stadio Pasquale Ianniello andrà in scena il confronto con la Frattese di Giovanni Masecchia. Nerostellati che arrivano al match col pareggio a reti bianche del turno precedente sul campo della Maddalonese.

Il direttore sportivo del Savoia, Carmine Palumbo, è intervenuto ai microfoni del club alla vigilia dell'impegno in esterna: "Sarà un'altra partita importante, da qui alla fine ci aspetteranno tutti confronti fondamentali. Pensiamo alla partita di domani e poi alle prossime. Tutte le squadre hanno una motivazione: per i playoff, per i playout o per evitare la retrocessione diretta. Ogni avversario giocherà col coltello tra i denti, questa partita fa seguito alla sfida con la Puteolana e precede quella con l'Ischia. È un trittico che ci vede affrontare prima, terza e quarta consecutivamente. Siamo concentrati, anche in questa settimana ci sono stati lavori di ottima qualità. Andiamo ad affrontare la Frattese, giocheremo a viso aperto. Playoff? Può succedere di tutto. Ci sono gli scontri diretti, chi ne vincerà di più sarà in alto. C'è da considerare anche il quarto posto, dovrebbe essere quasi matematica la qualificazione ai playoff in quella posizione".

Anche il calciatore Flavio Marzullo ha parlato a poche ore dal fischio d'inizio dello Stadio Ianniello: "Sono molto contento per il ritorno. Sono stati mesi difficili. Ho visto sempre una squadra viva e migliorata di partita in partita dall'esterno. Abbiamo seguito le direttive del mister, siamo forti e difficili da affrontare. Siamo nei piani alti della classifica e un bel finale tutto da giocare. Frattese? È una squadra partita con l'intento di vincere il campionato assieme alla Puteolana. Sarà una partita difficile per entrambe, viste le qualità tecniche. Come all'andata, c'è da mettere il cuore e la voglia per portare a casa il risultato. Andremo a giocarci la partita a viso aperto come abbiamo sempre fatto. Tifosi? Ci hanno dato entusiasmo e fiducia. Già sono stato qui qualche anno fa e conosco il grande affetto. In settimana si è percepita la vicinanza. Pian piano abbiamo conquistato il pubblico, ma c'è ancora strada da fare. Questa piazza merita tanto, cerchiamo di dare sempre il massimo".