"Avevamo fatto una promessa e abbiamo mantenuto la parola", il club di Emanuele Filiberto torna nel campionato nazionale

Il Savoia torna in Serie D, è ufficiale. Il club della Casa Reale Holding, reduce da una stagione altalenante in Eccellenza, ritrova la vetrina nazionale al posto del Portici. “Il 16 giugno 2024 nasce la S.S.D.R.L. Savoia 1908 Football Club. È una data storica per il calcio oplontino, da ricordare come il giorno di una grande riconquista”, commenta il club di Torre Annunziata attraverso i suoi canali.

Il comunicato dei Bianchi va avanti: “Con atto notarile stipulato dal notaio dr. Diomede Falconio e con deposito dell’intera documentazione in Camera di Commercio attraverso procedura telematica, abbiamo completato l’iter burocratico per la nuova denominazione della società. Il nostro club sarà iscritto al campionato nazionale di Serie D grazie al deposito, presso la Lega Nazionale Dilettanti, della documentazione necessaria alla partecipazione al campionato con la denominazione Savoia”.

Quindi l’annuncio: “Possiamo dirlo con ufficialità: oggi il Savoia e Torre Annunziata ritrovano la serie D, un campionato nazionale fortemente voluto da Casa Reale Holding. Avevamo promesso la serie D e abbiamo mantenuto la parola. Per noi, per i nostri tifosi, per la città. Siamo emozionati nel poterlo annunciare, perché gli ostacoli e i detrattori non ci hanno fermato, hanno solo contribuito a darci forza, ad aumentare il nostro potenziale. Sapevamo di poter fare questo annuncio, non avevamo dubbi, ma ora che è nero su bianco vogliamo condividere questa nostra gioia con i tifosi e con la città”.

Il Savoia sarà ai nastri di partenza della prossima competizione della quarta serie nazionale, la piazza ritrova dunque la D: “Da oggi riparte la nostra storia per riscrivere i prossimi 100 anni di una nuova storia calcistica, per riportare la gloriosa maglia bianca nei palcoscenici che le competono”.