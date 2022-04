Savoia, il ds Palumbo e Marzullo in coro: "Grande carica dei tifosi, queste partite vanno vinte"

Primo turno del playoff di Eccellenza. Il Savoia di Roberto Carannante sfida la Scafatese allo Stadio Giraud. Dopo un campionato in netta crescita nonostante le difficoltà dell'avvio, i biancoscudati hanno intenzione di approcciare alla grande agli spareggi. Alla vigilia della partita, due tesserati hanno rilasciato dichiarazioni ai microfoni del club.

Il direttore sportivo Carmine Palumbo ha affermato: "È una partita molto sentita, i playoff si vincono e non si giocano soltanto. La nostra volontà è imporci, ma le avversarie sono tutte fortissime. Ho avuto di vedere qualche video, le altre sette compagini sono preparate. I playoff sono una lotteria, non sempre vince chi è più forte. Domani andremo a viso aperto con la Scafatese, rispetto di tutti ma paura di nessuno. Fattore campo? Si respira aria di massiccia presenza di pubblico, questa cosa può fare solo piacere. Il Giraud sarà una spinta in più, i nostri tifosi sono il dodicesimo uomo. C'è trepidante attesa in città. Ho seguito tutta la settimana gli allenamenti, la squadra è concentrata e molto carica. Sono partite da triple, gli episodi decideranno gli incontri. Non ci sentiamo superiori a nessuno, ma nemmeno inferiori. Andiamo avanti spediti".

Il calciatore Flavio Marzullo ha seguito il ds: "Abbiamo preparato bene il match, come accade ogni settimana con le direttive del mister. Cerchiamo di affrontare con serenità e con la consapevolezza di essere un gruppo forte. Tutti sanno il percorso che abbiamo fatto, siamo partiti un pochino in ritardo. Questo ci ha dato la forza per essere uniti, arrivare secondi è stato un traguardo importante per tutti. Abbiamo sempre messo il nostro massimo, recuperare la prima posizione non era facile. Siamo pronti alla fase finale. Ricetta per approdare al prossimo turno? Queste partite non sono come le altre, ho cercato di far capire che non c'è ritorno. Abbiamo una sola possibilità, va affrontata con tanta determinazione e fiducia. Tifosi? Dobbiamo dire finalmente, anche se ci sono sempre stati vicino. In settimana abbiamo avvertito ambiente diverso, i comunicati dei tifosi ci hanno caricati. Il calore e il rumore del pubblico si faranno sentire".