Il Savoia conquista la vittoria, ma mister De Stefano rassegna le dimissioni: l'ufficialità e il motivo

Visione diversa con la proprietà su alcune scelte tecniche: è questa la motivazione che ha spinto mister Antonio De Stefano a rassegnare le dimissioni da guida del Savoia. Nonostante la vittoria contro la Montecalcio, l'ormai ex allenatore oplontino ha scelto di non continuare nell'esperienza in panchina. Di seguito, il comunicato del club:

"L’A.S.D. A.C. Savoia 1908 comunica che, a margine della partita disputata contro il Montecalcio sabato 7 gennaio, il Signor Antonio De Stefano ha rassegnato le dimissioni da responsabile tecnico. Mister De Stefano nell’ultimo periodo si è sentito sotto pressione a seguito della mancata condivisione da parte della società di talune scelte tecniche. Dal suo canto la società Savoia 1908 reputa costruttivo un sano confronto con il proprio tecnico, fermo restando la paternità delle scelte che rimangono unicamente di competenza dell’allenatore. Si tiene a ribadire che la società ha riposto incondizionata fiducia nel proprio allenatore, fermo restando la propria posizione, anche perché ritiene questa sua decisione giungere in un particolare momento della stagione che vede la squadra giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia regionale, obiettivo di rilevante importanza per l’intera stagione sportiva. Ciò nonostante mister De Stefano ha declinato ogni tentativo di conciliazione, confermando le proprie dimissioni. La società A.C. Savoia 1908 ringrazia il signor De Stefano per il lavoro svolto, augurandogli le migliori future fortune sportive".