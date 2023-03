Savoia, rientra il caso Scarpa. Il capitano si scusa, la società: "Testa alla prossima partita"

È prontamente rientrato il caso Francesco Scarpa in casa Savoia. Dopo il lungo comunicato rilasciato dalla società nel pomeriggio attraverso i canali ufficiali, dove il presidente Emanuele Filiberto ne chiedeva l’allontanamento, la risposta del capitano non si è fatta attendere. Pochissime parole, con un commento a margine della nota diramata dal club: “Chiedo scusa alla società”. Così Ciccio, bandiera e trascinatore dei Bianchi. La replica della proprietà non si è fatta attendere, nella figura di Nazario Matachione: “Caro Ciccio, nella vita riconoscere i propri errori è da uomini ma soprattutto chiedere scusa diventa un gesto nobile. Anche perché subito si alimentano polemiche da “pseudo tifosi” che cercano ogni pretesto per attaccare la società dopo tutti i sacrifici che stiamo facendo per il nostro amato Savoia. La società prende dei provvedimenti solo nell’interesse della squadra perché siamo i primi che ci mettiamo la faccia e i soldi. Tutto superato! Insieme porteremo alla salvezza questa squadra ed io ci credo. Siete la nostra squadra tutti indistintamente. Diego D’Orta come te sta soffrendo per i mancati risultati e certi episodi non dovrebbero mai capitare. Scuse accettate e da domani tutti insieme ci prepareremo per affrontare questa partita importante. Avanti Savoia”.