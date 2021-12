Savoia, nuovo innesto per i biancoscudati: la società rafforza la difesa di mister Carannante

Una crescita evidente, una conferma in campionato. Il Savoia di mister Roberto Carannante, dopo un avvio incerto, si trova a lottare per la parte alta della classifica del Girone B di Eccellenza. I biancoscudati, reduci dalla vittoria in esterna sul rettangolo verde del Sant'Antonio Abate, hanno rafforzato ulteriormente l'organico: il club, con un comunicato ufficiale, hanno annunciato l'arrivo di un difensore alla corte del tecnico: "Gianluca Vaino, classe 2002, è un nuovo calciatore del Savoia. Eclettico difensore che può giostrare sia da centrale che da terzino".

Prime dichiarazioni per il neo-arrivato in casa Savoia: “Ho trovato un grandissimo gruppo, una grande famiglia. Mi hanno accolto benissimo e sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di giocare in questo stadio. Mi reputo fortunato ad essere allenato da un grande Mister, che stimo molto. Spero di fare bene e di dare una mano nel riportare il Savoia nelle categorie dove merita di stare”.