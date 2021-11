Savoia, Carannante sul recupero contro l'Ischia: "Sono contento dell'andamento. Gialloblù? Organico da vertice"

Lo 0-2 nel segno di Francesco Esposito ha portato tre punti pesantissimi nelle tasche del Savoia. Il club biancoscudato, dopo un periodo complicato a causa del Covid, è ritornato in campo e ha dato continuità alla crescita del gruppo. Una vittoria convincente contro il Mondragone in trasferta ha spinto l'organico di Roberto Carannante a quota 15 punti in classifica, al pari della Maddalonese e con due partite da recuperare.

Nella fitta agenda degli oplontini c'è l'ostica trasferta isolana per affrontare, nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata, l'Ischia. Il tecnico, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida del Mazzella: "Con l'Ischia sarà una partita importante dove si affrontano due squadre forti, loro hanno fatto finora un ottimo campionato. È un avversario che è al vertice e deve recuperare due partite, è una compagine che può fare bene e dire la sua tra le prime. Grande carattere del Savoia? Cerchiamo di affrontare le partite con grande attenzione indipendentemente dalla posizione degli avversari in classifica. Stiamo facendo bene, sono molto contento dell'andamento".

Sulla squadra e sugli impegni ravvicinati, Carannante ha così concluso: "Esposito? Mai avuto dubbi sui nostri attaccanti, abbiamo Trimarco che non si è ancora sbloccato. Quando lavori in un certo modo, il gol prima o poi arriva. Deve stare calmo e tranquillo, la rete se non la cerchi arriva. Difesa? Nel calcio moderno non esistono la difesa e l'attacco, ma le due fasi. Stiamo facendo bene in tutte e due i momenti, non è importante chi segna ma è fondamentale che si faccia gol. Discorso analogo per la difesa: se fa bene è perché tutta la squadra lavora in un certo modo. Tour de force? Dobbiamo fare di necessità virtù, dobbiamo stringere i denti e fare quanto meglio possibile in queste partite".