Savoia, parola a mister Carannante: "Difficile allenarsi in settimana senza avere l'obiettivo partita"

Una netta risalita dopo un avvio di stagione complicato. Il Savoia di mister Roberto Carannante ha ripreso quota in graduatoria ed è in lotta per le posizioni di vertice in un torneo tutt'altro che semplice. Il Girone B di Eccellenza riserva una folta concorrenza nella parte alta e i biancoscudati, anche per rispettare la storica tradizione della piazza, sono pronti a far valere le caratteristiche dell'organico.

Al termine dell'allenamento odierno, il tecnico oplontino è intervenuto ai microfoni del club: "Stiamo cercando di recuperare tutti e chi aveva una forma fisica non ottimale perché non ha fatto la preparazione. Anche noi siamo stati colpiti dal Covid e da qualche positività, speriamo di recuperare tutti la prossima settimana. Proviamo a migliorare, peccato per le assenze e per chi deve fare la quarantena".

Sugli allenamenti senza poter scendere in campo la domenica: "Non è bello per la squadra e per l'allenatore allenarsi senza l'obiettivo settimanale, la partita della domenica offre spunti per lavorare sul pianto tattico e fisico. Abbiamo approfittato della situazione per operare sull'aspetto atletico, è importante non perdere la condizione e il ritmo partita".

Sull'allestimento dell'organico: "Ritengo che il girone di ritorno sia completamente diverso da quello d'andata, le squadre che stanno dietro hanno cercato di riparare qualche falla. È un campionato tosto dove anche le squadre nella zona bassa affrontano la partita per battere chi sta avanti in classifica. È una competizione diversa, il duo Ferraro-Palumbo ha lavorato bene e sono contento della squadra allestita".

Sulle maggiori opportunità in gruppo: "Ho sempre detto che oltre allo schieramento sono importanti i principi. Con la rosa ampia, ho più soluzioni e, in base alla condizione atletica, posso avere più alternative durante le partite".