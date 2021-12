Il Savoia accoglie tre nuovi volti: due centrocampisti e un attaccante alla corte di Carannante

Un triplice colpo dal mercato per rinforzare l'organico e affrontare il prosieguo della stagione con ulteriori elementi nell'arco. Soluzioni in più per il Savoia e per mister Roberto Carannante. Dopo la vittoria in esterna sul Mondragone e il pareggio nel match di recupero contro l'Ischia in esterna, i biancoscudati si proiettano al prossimo impegno di campionato. Il dodicesimo turno del Girone B riserva il confronto casalingo con la Maddalonese. Terza partita in una settimana per la brigata oplontina che, tuttavia, potrà contare su nuove leve dal mercato.

Il club, attraverso i canali ufficiali, ha annunciato: "Giornata di ufficialità in casa Savoia, con ben tre acquisti per rafforzare centrocampo ed attacco. I direttori Ferraro e Palumbo hanno lavorato no stop in questi giorni ed hanno portato tre ex Mondragone alla corte di Mister Carannante". Due centrocampisti e un profilo offensivo approdano agli ordini del tecnico in vista dei prossimi impegni. Nel contempo, due calciatori hanno lasciato Torre Annunziata: "La Società comunica che D’Oriano e Raffaele Russo non fanno più parte del roster oplontino. Il Club li ringrazia per gli sforzi profusi in maglia bianca, augurandogli le migliori fortune calcistiche".

Il primo acquisto è Alessio Foti, classe 1989, mediano dall'importante struttura fisica e con capacità balistiche da calcio piazzato. Così il calciatore ai microfoni del Savoia: “Ai tempi del Formia segnai 12 gol, di cui 7-8 su punizione e da qui è nato il soprannome Giotto. Arrivo per mettermi a disposizione di Mister Carannante che mi ha fortemente voluto e lavorerò con massimo impegno e professionalità. È un piacere calcare il campo del Giraud, stadio di altre categorie dove si respira aria di calcio”.

L'altro innesto di spessore in mezzo al campo è Giovanni Grieco: “Sappiamo che il Savoia è una piazza blasonata, ho stima del mister e ho detto subito di sì. Ho sfidato il Savoia in campionato, si tratta di un torneo difficile con squadre importanti. Abbiamo l’obbligo di tentare fino alla fine di portare questa piazza dove merita. Obiettivo personale? Essere protagonista in una vittoria finale”.

Infine, il giovanissimo esterno d'attacco - abile sui due versanti e classe 2000 - Gennaro Catalano: “Sono felice di essere qui, ho voglia di fare bene e di dare una grossa mano alla squadra. È un’emozione per me giocare al Giraud con una squadra importante. Sono stato due anni fa a Pomigliano con Mister Carannante, lo stimo e mi sono trovato benissimo”.